華郵：武漢肺炎較像重感冒　重點在找出脆弱族群

▲中國湖北封城。（圖／路透）

文／中央社華盛頓12日綜合外電報導

武漢肺炎疫情蔓延，美國防疫專家認為，目前看來這種病就像嚴重的重感冒，因應疫情重點不在於整體死亡率，而是要找出對這種病真正脆弱的族群。

華盛頓郵報指出，引發疫情的2019年冠狀病毒疾病 （COVID-19）至今已奪走超過1100條人命，讓中國中部大片地區陷入癱瘓，宛如好萊塢電影情節般的疫情嚇壞全球無數人。

疫情來勢洶洶其實蓋過了一項令人鼓舞的狀況─約 82%的病例為輕症，幾不需就醫，因此實際患者可能遠高於目前統計。因應疫情的各國衛生當局，都想了解這個狀況代表的意涵。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）健康安全中心的流行病學家納佐（Jennifer Nuzzo）說：「 大多數為輕症的事實，是這個病與SARS截然不同的鐵證 ；但這也是真正的挑戰，而我們目前大部分的心力卻還圍繞在找出需就醫的病患。」

大部分患者為輕症給了病毒專家樂觀的理由。馬里蘭大學醫學院病毒學家弗利曼（Matthew Frieman）說：「這看來像是嚴重重感冒的病，我覺得這樣看待應是合理的。不是要貶抑嚴重性，這個病就是介於SARS跟一 般感冒之間。」 雖然世人在6週前才確認釀出這次疫情的新型冠狀病毒，但這種病毒的一些特性已趨明朗。

對年長與本身患有心臟病、糖尿病等慢性病患者會很嚴重，絕大多數死亡病例，都是這類患者染病後因肺炎或其他呼吸道問題導致器官衰竭而死。健康、較年輕的成人情況好很多 ，也鮮少孩童的致死病例。納佐說：「可是有的人的免疫反應會加劇病勢，有些人不會。這很常見..冠狀病毒本就會引發很多種不同 的疾病。」

美國疾病管制暨預防中心（CDC）全國免疫與呼吸道疾病中心（National Center for Immunization and Respiratory Diseases）主任米森尼爾（Nancy Messonnier）說：「美國的患者全都不需大費周章醫治，目前也全都好轉。照美國與中國以外國家的經驗，很多患者似乎順利康復中。」

不過，范德比大學醫學中心預防醫學與衛生政策教授夏夫納（William Schaffner）認為，也有可能是往返武漢的這些美國染病者本就足夠硬朗，而中國的空汙與更高的吸菸人口，也有可能加深疫情的嚴重性。

馬里蘭大學醫學院病毒學家弗利曼表示，一種只會引發感冒症狀的冠狀病毒NL63，感染細胞的途徑與種類與SARS相同，「一種只會讓你流鼻水，另一種卻會帶來致命肺炎，但沒有人研究為何會這樣。」

儘管許多人仍聚焦於武漢肺炎的整體死亡率，但貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）的國家熱帶醫學院院長霍泰茲（Peter Hotez）說，重要的該是聚焦於武漢肺炎對脆弱族群的致死率。霍泰茲說：「SARS整體死亡率雖是10%，但年長者 的致死率是50%。若真的要遏制疫情，保護脆弱族群尤 其重要。」（譯者：陳亦偉／核稿：嚴思祺）