　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華郵：武漢肺炎較像重感冒　重點在找出脆弱族群

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

▲中國湖北封城。（圖／路透）

文／中央社華盛頓12日綜合外電報導

武漢肺炎疫情蔓延，美國防疫專家認為，目前看來這種病就像嚴重的重感冒，因應疫情重點不在於整體死亡率，而是要找出對這種病真正脆弱的族群。

華盛頓郵報指出，引發疫情的2019年冠狀病毒疾病 （COVID-19）至今已奪走超過1100條人命，讓中國中部大片地區陷入癱瘓，宛如好萊塢電影情節般的疫情嚇壞全球無數人。

疫情來勢洶洶其實蓋過了一項令人鼓舞的狀況─約 82%的病例為輕症，幾不需就醫，因此實際患者可能遠高於目前統計。因應疫情的各國衛生當局，都想了解這個狀況代表的意涵。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）健康安全中心的流行病學家納佐（Jennifer Nuzzo）說：「 大多數為輕症的事實，是這個病與SARS截然不同的鐵證 ；但這也是真正的挑戰，而我們目前大部分的心力卻還圍繞在找出需就醫的病患。」

大部分患者為輕症給了病毒專家樂觀的理由。馬里蘭大學醫學院病毒學家弗利曼（Matthew Frieman）說：「這看來像是嚴重重感冒的病，我覺得這樣看待應是合理的。不是要貶抑嚴重性，這個病就是介於SARS跟一 般感冒之間。」 雖然世人在6週前才確認釀出這次疫情的新型冠狀病毒，但這種病毒的一些特性已趨明朗。

對年長與本身患有心臟病、糖尿病等慢性病患者會很嚴重，絕大多數死亡病例，都是這類患者染病後因肺炎或其他呼吸道問題導致器官衰竭而死。健康、較年輕的成人情況好很多 ，也鮮少孩童的致死病例。納佐說：「可是有的人的免疫反應會加劇病勢，有些人不會。這很常見..冠狀病毒本就會引發很多種不同 的疾病。」

美國疾病管制暨預防中心（CDC）全國免疫與呼吸道疾病中心（National Center for Immunization and Respiratory Diseases）主任米森尼爾（Nancy Messonnier）說：「美國的患者全都不需大費周章醫治，目前也全都好轉。照美國與中國以外國家的經驗，很多患者似乎順利康復中。」

不過，范德比大學醫學中心預防醫學與衛生政策教授夏夫納（William Schaffner）認為，也有可能是往返武漢的這些美國染病者本就足夠硬朗，而中國的空汙與更高的吸菸人口，也有可能加深疫情的嚴重性。

馬里蘭大學醫學院病毒學家弗利曼表示，一種只會引發感冒症狀的冠狀病毒NL63，感染細胞的途徑與種類與SARS相同，「一種只會讓你流鼻水，另一種卻會帶來致命肺炎，但沒有人研究為何會這樣。」

儘管許多人仍聚焦於武漢肺炎的整體死亡率，但貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）的國家熱帶醫學院院長霍泰茲（Peter Hotez）說，重要的該是聚焦於武漢肺炎對脆弱族群的致死率。霍泰茲說：「SARS整體死亡率雖是10%，但年長者 的致死率是50%。若真的要遏制疫情，保護脆弱族群尤 其重要。」（譯者：陳亦偉／核稿：嚴思祺）

 
ET快訊
病患移動恐怖擴散！日本14日起1人中鏢「全機禁入境」　網：快
快訊／日本新冠肺炎再添一例！50歲醫生發燒14天確診…沒去過
快訊／北海道、東北突然一陣搖！　日本晚間發生規模7.0強震
「合歡山下雪了！」網PO滿地白茫茫照　氣象局回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

無關一中原則！菲律賓拒撤對台禁令　不甩我「反制威脅」

病患移動恐怖擴散！日本2/14起1人中鏢「全機禁入境」　網崩潰：日本快爆了！

快訊／日本新冠肺炎再添一例！50歲外科醫生發燒14天確診…沒去過中國

快訊／北海道、東北突然一陣搖！　日本晚間發生規模7.0強震

3個月內青瓦台食堂周五不供餐　政府官員走出刺激消費

華郵：武漢肺炎較像重感冒　重點在找出脆弱族群

以輻射為食！車諾比核災「奇怪真菌」　擬製成太空用防曬霜

威士特丹號女乘客「實錄歡樂一面」逗笑乘客　船員手寫信逼哭她

曾赴中國！南韓傳陸男突昏倒「搶救1hr不治」引恐慌　病毒檢測呈陰性

奧委會會長：絕不會延期取消東奧！日本擬向各國說明保證「安全無疑」

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

菲律賓視障男孩大賣場唱爆紅曲！　驚人嗓音釣出原唱：超越整個宇宙

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

宋茜.宋威龍《下一站是幸福》喝交杯酒　勾脖摟腰...兩人緊緊擁抱乾杯

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

「身分證有2、1、4」享優惠！　情人節手搖飲、咖啡推買1送1

奶音萌翻網！雙胞胎無俚頭對話　狂問「長頸鹿怎麼叫」她楞：蛤？

無關一中原則！菲律賓拒撤對台禁令　不甩我「反制威脅」

病患移動恐怖擴散！日本2/14起1人中鏢「全機禁入境」　網崩潰：日本快爆了！

快訊／日本新冠肺炎再添一例！50歲外科醫生發燒14天確診…沒去過中國

快訊／北海道、東北突然一陣搖！　日本晚間發生規模7.0強震

3個月內青瓦台食堂周五不供餐　政府官員走出刺激消費

華郵：武漢肺炎較像重感冒　重點在找出脆弱族群

以輻射為食！車諾比核災「奇怪真菌」　擬製成太空用防曬霜

威士特丹號女乘客「實錄歡樂一面」逗笑乘客　船員手寫信逼哭她

曾赴中國！南韓傳陸男突昏倒「搶救1hr不治」引恐慌　病毒檢測呈陰性

奧委會會長：絕不會延期取消東奧！日本擬向各國說明保證「安全無疑」

外傳韓國瑜請假避總質詢「怕罷韓升溫」　高市府批：很爛的判斷

周興哲讚氣質女友好手藝　趙岱新甜喊話「情人節驚喜」

去年查緝私菸　市價13億元創歷史新高　國安局私菸案「偵辦中」還未列入

凱莉熊抱邱昊奇被拍...她曝公司反應　黃鴻升自爆：我和好友都會喇舌

菲律賓禁台令　趙少康批外交部：怎麼搞到人家不知道我們跟大陸不一樣

他花79萬改造「福特小木屋車」　環遊整國內裝超齊全…暖爐烤箱通通有！

宋康昊打工Pizza店真的有！韓推《寄生上流》踩點行程「搭地鐵都能到」

找到新企業進駐　台壽保成棒隊恐更名

中職／桃猿熱身賽慘輸兄弟　曾豪駒卻稱讚球員

無關一中原則！菲律賓拒撤對台禁令　不甩我「反制威脅」

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

國際熱門新聞

千人性侵女大生　警察竟冷眼旁觀

日本規模7地震　東北、北海道有感

菲議員質詢突破盲腸：43比18禁台不禁星？

姊死腹中！雙胞弟腳浮出驚人印記

菲律賓對台旅遊禁令　杜特蒂拒絕解除

WHO中國疫區含台灣　歐議員要求更正

鑽石公主號再增44確診　全船累計218例

拍下2鼠打架瞬間！他奪攝影票選獎

美夫妻曝鑽石公主號內部：日本醫院環境更差

外媒質疑「傾中」　譚德塞回應了

寫真女星隆成「ZZ罩杯」還想變大

陸男「帶空行李箱」赴日買口罩被逮

柬埔寨同意　威士特丹號可以靠港

律師爭執丟炸彈　印度法院爆炸多人傷

更多熱門

相關新聞

黃偉哲成立疫情因應小組減緩衝擊

黃偉哲成立疫情因應小組減緩衝擊

武漢肺炎持續延燒，台南市長黃偉哲除關心國內、外疫情發展及防疫物資的整備外；針對疫情造成外銷通路受阻、內需減少的經濟衝擊，黃偉哲也指示成立「台南市政府武漢肺炎疫情因應小組」超前部署，以便掌握中央紓困相關方案，即時媒合產業爭取中央補助，減緩在地產業衝擊。

從中國返韓陸籍男家中昏倒送醫不治

從中國返韓陸籍男家中昏倒送醫不治

華新口罩增3產線　日增產30萬片　

華新口罩增3產線　日增產30萬片　

武漢肺炎對台灣房地產之影響

武漢肺炎對台灣房地產之影響

疫情還在延燒...大陸發佈「暴雪藍色預警」

疫情還在延燒...大陸發佈「暴雪藍色預警」

關鍵字：

武漢肺炎新冠肺炎新型冠狀病毒COVlD-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

工廠偷賣口罩　一人200個被買爆

婦第14天解除隔離　第19天確診入院

滯湖北台人集體求救　陸配：拜託總統別拋棄您的孩子

好市多酒精棉片上架　網友呼籲：不要買

赴日戴「台灣人胸章」　486先生曝：真的有差

陸配子女不選「台籍」有五理由

雲林熊貓出現惡意訂單　外送員荒郊車聚找無人

千人性侵女大生　警察竟冷眼旁觀

南太鉉崩潰「下跪道歉退出WINNER」

100kg厚片女「被綁著生」血淚過程曝光

我擁5項反擊菲　衝擊台15萬菲工

帳目少千萬元「小S老公爆護短」　明道方告上法院

領解除隔離書5天　四川婦人確診新冠肺炎

破台劇尺度！跪坐焦屍、王水溶屍命案死狀駭人

更多

最夯影音

更多
許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」
談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

菲律賓視障男孩大賣場唱爆紅曲！　驚人嗓音釣出原唱：超越整個宇宙

菲律賓視障男孩大賣場唱爆紅曲！　驚人嗓音釣出原唱：超越整個宇宙

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面