台灣「第一篇新冠肺炎論文」登國際期刊　彰基揭本土病例收治過程

▲新冠肺炎日趨嚴重，台北市民戴口罩防範。（示意圖／記者林敬旻攝）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在台灣爆發後，彰化基督教醫院（彰基）收治了一對夫婦感染病患，在經過治療後，2人健康狀況穩定，也未發現遭這對夫婦傳染的病例。彰基的醫護人員將台灣第一起新冠肺炎「家戶感染」本土病例的整個治療過程，發表在國際頂尖期刊「新英格蘭雜誌」（The New England Journal of Medicine）上，這是第一篇台灣新冠病毒家庭群聚個案論文。

▲彰化基督教醫院的登在新英格蘭醫學雜誌上的論文。（圖／翻攝自《新英格蘭醫學雜誌》）

據「新英格蘭雜誌」論文內容表示，彰化這對感染新冠肺炎的病患夫婦，是在1月25日發病被收治到彰基，患有第2型糖尿病的妻子1月20號從武漢工作後返台，並和台灣的首例確診女台商共乘同一架飛機。這名女性在25號開始出現發燒、肌肉痠痛的現象，送急診照X光後發現了雙側肺有瀰漫性浸潤的狀況，也就是肺底部輕微發炎，因此懷疑是新冠肺炎，同時也在27日時確診。

這名女性的50歲丈夫主要都在台灣工作，也並沒有和疫情當地任何相關人員接觸，只有妻子在21號回台灣後，和她一起用餐並使用同一間房間。兩人在25日時一起就醫，不過當時丈夫並未出現任何類似新冠肺炎的症狀，只有輕微流鼻水而已，全身細胞檢查和照X光後也沒有任何異狀，但卻在28日時確診了新冠肺炎。

▲確診病例的肺部X光。（圖／翻攝自《新英格蘭醫學雜誌》）

這2例病患都在彰化基督教醫院接受治療，並同時接受了支持療法。醫院在妻子的療程第3天時，加入了控制流感的奧司他韋（克流感）和各種炎症的左氧氟沙星作為經驗療法。不過妻子卻在療程第5天時才開始明顯肺炎症狀，包括咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛，且雙側肺門和下肺的區域竟然更混濁。但這名妻子的身體狀況穩定，且生命徵象平穩，因此仍然繼續使用同樣的藥物治療，並未接受氧氣治療。

丈夫則是從28日確診後就接受了支持療法，到現在都沒有使用任何抗病毒的藥或抗生素。由於身體狀況穩定，因此兩人都並未使用氧氣療法，但目前仍然都還住院中。

▲新冠肺炎疫情持續升溫，各國加緊腳步研發疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

論文中也提到，經過彰化縣衛生局的追蹤後，這兩名夫妻自從20號到25號中間一共接觸了69人，不過到目前為止這69人都沒有被感染，也沒有出現任何不舒服的症狀。而這篇論文由彰基急診醫學部的5名主治醫師共同發表，除了記錄下醫療過程外，希望能提供給醫學研究和對疫情做出貢獻，更揭示此次的新冠肺炎就算感染者沒有明顯症狀，也會因為頻繁接觸而傳染給他人。