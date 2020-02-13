美國一州立大學校長嫖妓遭誘捕　女館長招攬賣淫也被逮

▲傑克遜州立大學校長拜納姆(左)與美術館館長麥卡錫雙雙被捕。(圖／柯林頓市警方檔案照片)

國際中心／綜合報導

美國密西西比州傑克遜州立大學(Jackson State University)校長日前在密西西比州警方的「釣魚行動」中被捕。警方當時逮捕了17名涉嫌賣淫嫖娼的嫌犯，他是其中之一。

外媒報導，現年57歲的小威廉․拜納姆(William Bynum Jr.)上周末在密西西比州中部柯林頓市(Clinton)遭逮，他被指控涉及嫖妓、謊報身份和持有大麻罪名。

密西西比州立高等教育機構董事會其後發表消息，指拜納姆已經辭職。董事會在緊急會議中任命哈德森(Thomas Hudson) 為該校的臨時校長。哈德森之前擔任該校的首席營運長兼總裁特別助理。

據瞭解，拜納姆被誘捕時曾試圖謊報身分。同時被捕的還有該校的美術館館長、46歲的麥卡錫(Shonda McCarthy)，她被控在開車時招攬妓女及藏有大麻的罪名。麥卡錫擁有博士學位，之前曾在紐約擔任時裝設計師10年。

警方發言人瓊斯(Mark Jones)周一(10日)表示，這項為期兩天的「釣魚行動」總共逮捕17人，共指控8項重罪，包括賣淫 、招攬妓女從事性服務、組織賣淫以及違反管制物品等。

一些被捕者據稱是一個「跨州賣淫集團的成員」。警方透過「暗網」網站跟嫌疑人取得聯繫，討論「賣淫」內容後，並約定在當地一家連鎖飯店碰面。

拜納姆從2017年起擔任傑克遜州立大學校長。之前，他擔任密西西比河谷州立大學(Mississippi Valley State University)校長4年。拜納姆在大學網站上被形容是一個「熱愛上帝、敬畏上帝」的人。他已婚，有6個孩子。

傑克遜州立大學成立於1877年，是一所中等大小的公立綜合性全國大學，以黑人學生為主。