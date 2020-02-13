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先探／慘業大復活

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（圖／先探投資週刊 提供）

多年來受中國紅色供應鏈的威脅與價格廝殺，讓國內的面板與LED產業淪為四大慘業之一。擅長大量製造的中國廠商，如今不但面臨產能過剩以及武漢肺炎疫情爆發，陷入停工或產能利用率不足之窘境。當前則是產業秩序重整與汰弱留強之關鍵時刻，台灣不論是在面板、LED、封測、被動元件或記憶體等領域，各家廠商均積極轉型朝高附加價值的產品發展，不再只是拚價格，而是大幅強化核心技術能力，相信在下一輪的競賽中，台廠可望重振雄風。

文／馮欣仁

近年來，中國政府藉由補貼政策，大力扶植面板、太陽能、ＬＥＤ、記憶體等產業，更大舉擴充產能，造成供需嚴重失衡，讓國內業者身受其害。不過，此次武漢肺炎事件或許讓過去被紅色供應鏈打趴的台灣廠商，可望受惠於轉單或是供需秩序趨於平衡之狀態。尤其，中國面板廠商在政府資助之下，積極擴建新世代面板廠，導致面板長期處於供過於求狀態，也造成報價直直落；就連韓國三星電子與ＬＧＤ二大廠商也備感壓力，日前也宣布退出傳統ＬＣＤ，轉型朝AMOLED等高階產品發展。在韓廠退出市場加上武漢肺炎導致京東方等中國面板廠停產，不僅有助於面板報價回升，同時國內面板雙虎群創與友達將可望受惠轉單效應。

自二○一九年第三季以來，韓國面板廠減少或停止境內的七．五代和八．五代面板廠的生產，根據市調機構IHS Markit估計，今年韓國將生產四五○○萬片電視面板，較一九年減少三九％，包括四三吋、五五吋和六五吋面板產出都將減少。如此一來，大尺寸面板供需有望趨於平衡，甚至轉為供給吃緊。再者，因武漢肺炎疫情衝擊中國最大面板廠京東方十．五代廠延後投產，恐將讓大尺寸面板報價走揚。儘管去年大虧一九一億元的友達，主要因去年第四季整體產能利用率下降所致，但近期卻獲得外資與投信買盤青睞，推升股價緩步攀高。

請繼續往下閱讀...

友達大力發展場域經濟

展望今年首季，因傳統淡季加上武漢疫情影響，公司預期，大尺寸面板出貨量會衰退三～六％，但平均銷售單價（ＡＳＰ）則會成長三～六％，顯示出供需失衡狀況逐步緩解；且整體稼動率高於去年第四季。不過，近來友達內部積極展開轉型與新事業布局，新事業目標是創造面板價值的延伸，長期要協助友達數位轉型，往ＡＩ化發展成解決方案供應商。友達在智慧零售新事業中就同時採用內部育成與外部併購兩個方式，除內部自行成立創利空間外，一八年併購美國數位顯示看板系統、內容整合商ComQi，吸收對方在相關場域十年經驗，縮短友達的學習曲線。

日前美國消費性電子展（ＣＥＳ）會中，由董事長彭浪親自領軍，以車用、電競、電視等產品為主軸參展，更強調「整合」，如在此次車載面板展品中，即整合了In-Cell Touch、On-Cell Touch，或一對一、一對二貼合等技術。面臨嚴峻挑戰，友達以過去二○多年累積的核心競爭力，從面板結合ＡＩ等新穎技術，延伸到全方位智慧解決方案，並更強調做到「場域經濟」，在非消費型產品方面，比如商用、工控、車載等利基型產品，加值產品占營收比重已超過五○％。

為了朝向系統整合，友達日前宣布以每股五七元、溢價二一％條件公開收購工業電腦業者凌華五～三○％股權。由於５Ｇ及ＡＩ時代帶來的邊緣運算技術，相關應用產業將破碎化、細分化，友達期望藉由投資凌華，能從重要零件設計時就開始參與包括掌握各產業對面板尺寸、造型、解析度、光線反射、溫濕度、工業標準。法人正向看待本次收購案對友達轉型，透過有效投資，在轉型系統及解決方案營運上從事高端及利基型市場耕耘，藉此擺脫殺價競爭的面板環境，提高市場競爭力。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2078期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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