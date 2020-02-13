台股收盤小漲17點　遇月線反壓失11800點關卡

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（13）日開盤即站上11,800點、突破月線關卡，但在月線附近受到壓力，早盤最高來到11,854點後便收斂漲勢，尾盤更回到11,800點以下，收盤在11,791點、上漲17點或0.15%，成交量1395.26億元。

電子三雄漲跌互見，台積電（2330）小幅開高後回測平盤，收在平盤335元；鴻海（2317）開高之後翻黑，尾盤更擴大跌勢，收盤在84.7元、下跌0.93%；股王大立光（3008）也是開高後震盪走低，並翻黑以4820元作收、下跌0.41%。

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汽車類股中，雖多數個股呈下跌走勢，但在和泰車（2207）漲逾6%帶動下，類股指數漲幅將近3%；其他類股指數表現，資訊服務、通訊網路表現相對較佳，傳產股如紡織、水泥、塑膠、航運等皆走揚。

台股今日越過月線，隨後又壓回到11,800點，國泰證期顧問處分析師簡伯儀協理指出，因受到大陸股市漲多回檔，加上量能不足等因素影響，台股在漲多之後有壓回；經過連續幾日的反彈之後，遇上月線反壓，他表示，若後續沒有明顯量能推升，反彈壓力還是比較大。

此外，目前指數反彈並沒有封閉1/30出現的缺口，趨勢上來看，還是跌深反彈的架構，如國際股市沒有繼續上漲的話，台股多會呈漲多拉回。

今日表現較好的族群，一部分是5G相關族群，另外，短線上1月營收月增率呈現增長的個股，近期股價表現也不錯；傳產則如紡織股，今天表現相對較強。

簡伯儀表示，因量能沒有出來，台股在季線、月線反壓情況下，投資人操作上要多停看聽，可以待大盤站穩月線後做規劃，也要留意疫情後續發展帶來的影響。