寫真女星隆乳成「ZZ罩杯」！走路常摔倒...卻還想「繼續變大」

Having a cozy night at home pic.twitter.com/IPggLGwsFD — Foxy Menagerie Verre (@FoxyMenagerie) January 10, 2020

▲浮誇的身材影響起居。（圖／翻攝自推特／@FoxyMenagerie）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國寫真女星法可西‧瑪耐吉麗（Foxy Menagerie）進行多次隆乳手術，現在胸圍已經是「ZZ罩杯」，共輸入6640cc的植入物，過大的胸部影響她的日常生活，穿鞋、下廚都不像過去一般自在，但她仍然想繼續把胸部增大。

據《每日郵報》報導，法可西今年42歲，她在6年前離婚後進行第一次隆胸，從此便停不下來，她表示，「我想要有完美的沙漏型身材，今年已經安排了其他整型手術，5月時要整屁股。」

法可西表示，她現在已經不能用瓦斯爐做菜，因為很容易燒到自己，而且穿鞋的時候要先讓腳張得很開，又因為身體前後重量不平衡，下樓梯時常摔倒。

▲胸部已經比頭還大。（圖／翻攝自推特／@FoxyMenagerie）

法可西提到，「我小時候長得不怎麼樣，個性很害羞，整型帶來的影響真的很大，我整個人都自信了起來」，她在學生時期當過模特兒，結婚時便停止，離婚後才再次回到模特兒界。

▲今年要繼續整型之路。（圖／翻攝自推特／@FoxyMenagerie）

法可西說，能理解路人對她行「注目禮」，只要沒有太過分的行為她都很樂意合照，「就像尼斯湖水怪，你看到就會想跟牠拍照」，她的朋友都贊成她的整型計畫，但家人就不這麼想。

法可西的家人認為她現在的樣子已經和過去差別太大，也擔心她繼續整型會影響身體健康，法可西坦承，有點「過度沉迷」，不知道哪天才會對自己的身材滿意，但現在還是會讓胸部放進超過7000cc的植入物。