防疫帶動外包市場增56%　網路電商最搶手

▲Tasker出任務接案人數翻倍。（圖／ Tasker出任務提供）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重影響人力市場，今年開工後正職徵才需求下降，相反的，居家隔離、防疫照護假和旅遊、服務業的無薪假，造成外包與在家接案卻逆勢上揚。

外包接案平台「Tasker出任務」發現，今年開工日接案會員人數較去年同期成長高達1倍，而企業外包的案件量，也較去年同期成長56%，顯示景氣前景不明，企業改以外包等彈性方式彌補企業缺乏的機能，也帶動外包與接案市場更加活絡。

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根據Google Trends搜尋趨勢顯示，今年年後開工雖然求職需求增加，但是正職的徵才需求反而下降，顯示武漢肺炎疫情造成景氣前景不明，企業減緩徵才步調。但同時，企業所需要的職能轉向外包市場。

▲開工正職徵才需求趨緩，外包接案卻逆勢上揚。（圖／ Tasker出任務提供）

Tasker出任務觀察到，今年開工後平台上外包案件量，較去年同期成長56%；而疫情延燒，上線接案會員人數，也較去年開工日成長了1倍，「Tasker出任務」營運主管Daron Hu分析，疫情的二大因素帶動了外包接案市場的熱絡：

1.疫情造成交通、旅遊停擺，中國產線停工，景氣前景不明，企業不敢開放過多正職職缺，改以外包等彈性方式彌補企業缺乏之機能。

2.防疫照顧假、居家隔離、自主管理、旅遊業與服務業開始放無薪假，更多人才閒賦在家多出不少時間，帶動遠端工作模式興起，透過接案賺外快。

Daron Hu分析，觀察最近異軍突起的案件類別，發現都是跟電商、網路相關的外包工作，由於消費者擔心武漢肺炎減少出門次數，導致店面人流變少，改上購物網站消費，業者為了生存就必須即刻轉換線上化銷售，因此急需FB/IG社群經營、商品拍攝、網頁設計等線上接單服務，外包給接案人才節省徵才和教育訓練時間，人力運用彈性大，帶動外包案件量成長56%。

以「Tasker出任務」平台上非常熱門的「SEOSOHO工作室」來說，過年後也接到一筆報價5-10萬的社群經營案件，案主評價表示「反應快、配合度高，較請專職員工經營社群更彈性也更省成本」。