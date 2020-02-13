川普修築美墨邊境圍牆　未經諮詢炸開印地安人墳墓





▲亞利桑那州管風琴仙人掌國家紀念碑裡的紀念丘，在美墨邊境圍牆施工過程遭到炸毀。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者簡立宇／綜合報導

美國總統川普上任以來，力排眾議興築美墨邊境圍牆，爭議層出不窮，去年甚至有走私集團用100美元（約台幣3000元）的電鋸鋸開鋼筋水泥。近日有亞利桑那州（Arizona）的議員告訴CNN，邊境圍牆在施工時，炸毀了國家公園內的印地安人墳墓。



施工隊上週在亞利桑那州管風琴仙人掌國家紀念碑（Organ Pipe Cactus National Monument）進行「控制爆破」，而該國家紀念碑為原住民托赫諾奧哈姆族（Tohono O'odham）聚居地，目前在南亞歷桑納州共有2萬8000名族人。



管風琴仙人掌國家紀念碑在亞利桑那州南部，橫跨超過500平方英里，包括墨西哥的索諾拉州。在國家公園的網站上，這裡被形容成「生機勃勃的動植物聚集地」。被炸毀的就是國家公園裡的紀念丘，裡頭躺著曾經和奧哈姆人（O'odham）戰鬥的阿帕契（Apache）戰士遺體。



▼赫諾奧哈姆族（Tohono O'odham）保留地與國家公園重疊。（圖／翻攝自google map）







美國海關及邊境保衛局（US Customs and Border Protection）表示，控制爆破將在這個月間歇性的繼續進行，他們也會在施工期間進行環境監督。



亞利桑那州的民主黨代表格里哈爾瓦(Raúl Grijalva) 努力在一切太遲之前阻止工程，他表示，「這些東西無可取代，你們無法修復那些被破壞的東西，特別是那些在邊境長大的人，知道這一切的發生令人痛苦。」



「官方完全沒考慮到這些行為會造成甚麼後果」，格里哈爾瓦表示，「最讓人害怕的是，他們的行為背後缺少諮詢與考量，看來川普要直接橫越紀念丘，把邊境圍牆蓋在上頭。」