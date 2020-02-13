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確診男1月底去過峇厘島！航班資訊曝光　印尼鎖定旅遊史展開調查

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒,巴西聖保羅瓜魯尤斯國際機場（GRU）。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情蔓延全球。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

大陸一名男子上月下旬曾經前往印尼峇厘島旅遊，但在返國後，於2月5日確診新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）。對此，峇厘島衛生部門今（13）稍早表示，當局將展開調查，釐清旅遊史等相關資訊。

綜合外媒《雅加達郵報》、The Star報導，該名被稱為「Jin」的男子1月22日自武漢出發，搭乘獅航JT2618航班來到峇厘島，接著28日搭乘嘉魯達印尼航空編號GA858班機飛到上海。中方5日透過微博帳號證實，「Jin」的病毒檢測結果呈現陽性，確定感染新冠肺炎。

▲武漢肺炎,中國武漢。（圖／路透）

對此，峇厘島衛生局長Ketut Suarjaya表示，相關資訊還必須再做進一步確認，像是曾經到過島上的哪些景點等，追蹤所有他去過的地方，且新冠肺炎潛伏期為14天，「我們還不知道他是在哪裡被感染的，而且，我們也不清楚他在去峇里島之前是不是就已經被感染，也有可能是回國後才被感染。」

嘉魯達印尼航空發言人Dicky Irchamsyah提到，目前尚未收到此個案的相關通報，但將會啟動調查。獅航發言人Danang Mandala也說，公司也會展開調查。但Ketut Suarjaya認為，「Jin」前往峇厘島之前感染新冠肺炎的機率相當低。

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