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你花錢我打折！經濟部擬推20億夜市餐廳商圈抵用券

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經濟部將針對餐飲、商圈、夜市等內需服務業，推出20億元的酷碰折扣（抵用券）。(圖／記者徐文彬攝)

▲經濟部將針對餐飲、商圈、夜市等內需服務業，推出20億元的酷碰折扣（抵用券）。(圖／記者徐文彬攝)

記者林淑慧／台北報導

防疫也要拚經濟！行政院今（13）日拍板600億元紓困方案，其中，經濟部擬推出上百億的紓困方案，包括待疫情緩和後將推出酷碰折扣（抵用券），針對夜市、商圈與餐廳使用，抵用券總額達20億元，每張額度仍待經濟部精算後公佈。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊國內產業，行政院會今天將通過經濟內需型產業、農業、交通相關產業的紓困、輔導、復甦與振興方案，依據內部規劃，待疫情結束後，也將在資金面提供業者新增貸款的能量、在市場面透過大型展銷活動來吸引消費意願回籠，並透過振興抵用券等相關措施，刺激民生消費。

請繼續往下閱讀...

經濟部政務次長王美花表示，政府為刺激經濟，鼓勵民眾增加買氣，將參考民間的酷碰（coupon）優惠，民眾花錢，政府提供折扣，規劃「你花錢我打折」的優惠措施，具體實施細節仍待研議。

經濟部推出的內需型產業紓困方案，包括在疫情期間提供業者貸款展延與利息補貼的資金紓困；保證專款的「防疫千億保」；以及協助店家數位轉型、環境優化與人才培育等。

振興抵用券是吸取去年度夜市券的成功經驗，加以擴大調整。在使用範圍上，目前規劃為服務業（如夜市、商圈等）。使用方式則比照夜市券，採取消費一定金額可以部分抵用，以期帶動民生消費，創造額外效益。

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