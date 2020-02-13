電動化動力汽車　5年後全球預將達3千萬輛

▲2025年，全球配有電動化動力系統的小客車數量預估將達到2,500～3,000萬輛（圖／路透社、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

勤業眾信今（13）日發布《2020汽車產業趨勢與展望》，提出電子化、新競爭者、資訊共享與科技等四大驅動因素，可協助汽車業者適應價值鏈轉變，得以靈活應變調整營運模式，推動內部轉型、投資尖端核心技術以順應產業趨勢。

勤業眾信聯合會計師事務所汽車產業會計師郭俐雯表示，自動駕駛、電動汽車與共享汽車等科技帶來的新技術，勢必為汽車產業帶來重大影響，而此股顛覆性的趨勢正加速轉變點的到來。勤業針對現今汽車供應市場進行分析，指出各汽車零配件供應商不同的現況，預計部分供應商在未來五到七年間可能損失20%的收益。

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車輛電動化，帶動供應鏈間的併購與投資

預計至2025年，全球配有電動化動力系統的小客車數量預估將達到2,500至3,000萬輛。勤業眾信報告分析，2025年純電動、插電式油電混合等各式新動力系統的汽車數量平均會成長34%；此外，採用怠速熄火技術的傳統內燃引擎與內燃機動力系統之傳統汽車數則會減少。為因應電動化趨勢，部分企業已開始整頓其產品與企業結構；而電動化動力系統相關企業的成長與擴張，亦可能帶動供應商間的併購及增加非傳統業者的投資，或使傳統供應商進行策略重整以在市場中獲利。

不過，新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情造成中國供應鏈暫時停擺，汽車相關產業將協調供應鏈之間的調度，以分散零部件生產風險。因應這類短期衝擊，也將間接加速業者思考汽車電動化的可能。

▲勤業眾信聯合會計師事務所汽車產業會計師郭俐雯。（圖／勤業眾信提供）

新競爭者加入，促使產業加速轉型

許多大型科技和消費性電子產品供應商正加入汽車市場，挑戰既有的汽車業者和商業模式，新進者因持有更充裕的資金和技術，透過投資與購入資產持續更新科技設備，將原本線性的價值鏈轉為網狀整合，汽車的車用電子系統串聯其他產業提供的服務，來打造車聯網生態圈，間接促使傳統供應商加速轉型。

汽車資訊共享的全新智慧經濟時代來臨

兼顧環保和安全的智慧汽車服務已成為近期產業的發展重點，利用即時的數據分析，有助於打造安全防護及達到提高效能和降低成本之目的。勤業眾信報告指出，區塊鏈技術是打造智慧生活的重要關鍵，串聯相同的標準、儲存及分享車聯網數據，藉即時數據功能控制自駕車軟體。

此外，因為都市人口增加及5G網路與智慧型手機的普及所帶來的便利性和即時性，共享汽車市場預計將會持續成長。而即時的數據共享，有利於消費者取車的效率與安全性、即時查詢空車位置，及追蹤管理車輛使用狀況。

科技反轉產業發展重點，「軟實力」將成為關鍵

汽車科技發展與性能的轉變，帶動電動化技術和相關軟硬體設備需求，反轉以汽車「硬體」為發展重點的傳統，改以「資料與服務」為主的兩大發展趨勢。此外，隨著科技融合的腳步不斷邁進，各產業將有新科技人才與技能需求，相關人力策略也將有所改變。