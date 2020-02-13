協助鑽石公主號防疫　船公司宣布「船員放2個月有薪假」

▲船公司表示將提供兩個月的「有薪假」給鑽石公主號的船員。（圖／達志影像／美聯社）

記者范姜士航／綜合報導

嘉年華遊輪公司旗下的公主郵輪「鑽石公主號」受到新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）影響，停靠在日本橫濱並進行全船隔離管制，目前全船3700人已有218人感染新冠肺炎。郵輪公司在2月11日表示，「船員現在身處危險中，他們對於防疫成功至關重要，度過危機後公司將提供兩個月的有薪假」。

鑽石公主號自本月3日到達橫濱港，因新冠肺炎實施全船隔離，截至13日止，總共有218人確診，其中包括10名船員及1名檢疫官，這已經是中國之外最多的病例數。日本厚生勞動省表示，船上3700位乘客及船員，未來幾天將繼續擴大檢驗工作，目前規劃將讓80歲以上長者、患有慢性疾病與住在無窗艙房的旅客優先下船。

根據外媒《CNBC》報導，嘉年華遊輪公司將會退還本次航程的所有相關費用，包含陸上的遊覽費用及工作人員的小費，並還會加贈一次未來的免費航程。該公司也向CNBC證實，他們將提供該船上員工兩個月的有薪假。

▲鑽石公主號自本月3日到達橫濱港，截至2月13日總共有218人確診（圖／路透）

郵輪公司的發言人羅傑·弗里澤爾(Roger Frizzell)表示，船員對於船上的防疫極為重要，若沒有他們防疫不會成功，在他們經歷這次艱難的遭遇後，「我們將提供2個月的有薪假」，並提到這對日本政府來說也是全新的事物，目前事件已經有些進度了，但仍有很長的一段路要走。

一位75歲的小說家考特(Gay Courter)與她77歲的丈夫正在船上隔離。考特對媒體表示，在隔離開始時就有人到他們的房間測量體溫，然後在周末，給了他們電子溫度計做自我監測，隨著船上確診病例持續增加，全船都蔓延著緊張的氛圍，但她仍稱讚船員的表現「非常非常好」。