篩檢呈陰性　俄女「自繪地圖、解除電子鎖」黑夜逃脫隔離醫院

▲俄羅斯聖彼得堡32歲伊莉娜(Alla Ilyina)逃離隔離病房。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

俄羅斯聖彼得堡的32歲女子伊莉娜(Alla Ilyina)曾到中國海南(Hainan)旅遊,回國以後因喉嚨痛就診,接受新冠病毒篩檢,結果呈現陰性卻仍被要求隔離。她不願待在「醫院牢籠」,自行繪製地圖,解除電子鎖,趁著夜晚成功逃離。俄國目前只有2起確診病例,且患者都是中國籍人士,但嚴格隔離措施引發國內正反論戰。

Three Russian patients have escaped coronavirus quarantine. We asked them why they did ithttps://t.co/ZRm5Ar9B96