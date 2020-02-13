捲入「千人計畫」隱匿中國百億資金　哈佛耶魯遭調查

▲哈佛大學遭美國教育部調查，收受國外組織合約或禮物的記錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者范姜士航／綜合報導

前陣子哈佛大學奈米科技研究教授，才剛被美國聯邦調查局(FBI)以隱匿參與中國政府招募海外人才的「千人計畫」遭到逮捕。而外媒近日報導，哈佛及名校耶魯等多所大學，也遭到美國教育部調查，懷疑他們未通報中國及沙烏地阿拉伯等國所贈與的金錢或禮物。

根據美國有線電視新聞網(CNN)引述《華爾街日報》的報導，美國教育部在2月11日發給哈佛的信件中表示，哈佛缺乏適當的機構管制，並要求該校需提供伊朗、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、中國和卡達政府的合約或贈與禮物的記錄。另外教育部也提到，耶魯大學少通報了至少3.75億美元（約112億台幣）的外國資金，同時也需要提供中國、沙烏地阿拉伯、卡達等國的捐款記錄。

美國教育部長貝琪.戴弗斯(Betsy DeVos)表示，這攸關到學校的透明度，學校的學生、贊助者和納稅人有權知道有多少經費來至於何人，而且這是有法律所要求的。教育部的發言人也在之前曾說過，「過去一年來，美國大學普遍都存在的違規的現象」，美國政府正在蒐集更多有關向大學提供贈款或合約的海外資金信息。

▲提供學校資金的企業及組織可能包含大陸的華為(Huawei)。（圖／路透社）

根據《彭博社》的分析顯示，哈佛大學在全美所有大學中得到中國最多的捐贈，從2013年到2019年6月，其他學校獲得了10億美元的幫助。而哈佛及耶魯獲得全美私立學校中最大的捐贈基金，分別為410億美金及300億美金。

美國教育部提到，提供學校資金的企業及組織可能包含大陸的華為、中興通訊及卡巴斯基實驗室(Kaspersky Lab)、阿拉維基金會(Alavi Foundation)等，倘若學校不提供相關的訊息，教育部可以將此事轉美國司法部處置。至今，全美各大學未申報的外國贊助經費高達65億美元（約台幣1800億元）。