工商團體：抵用券僅能短期延長企業壽命　製造業也需紓困措施

▲ 工總秘書長蔡練生。（圖／記者周康玉攝）

記者余弦妙／台北報導

為因應新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）對觀光產業帶來的衝擊，行政院今（13）日公布有關五大項內需服務業紓困措施，對此，全國工業總會秘書長蔡練生說，這波疫情不只衝擊服務業，製造業也需要紓困方案，希望政府提出。

蔡練生表示，目前其實不只經濟部提出就五大項內需服務業（餐飲、零售、會展、商圈、夜市及傳統市場）需要補貼，因為武漢肺炎還在持續蔓延中，中國大陸的復工情況目前也不樂觀，產生製造業出現斷鏈的情況。

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另外，蔡練生也說，目前疫情都沒有舒緩的情況看來，不只台灣企業、大陸企業甚至在東南亞的企業也都面臨製造生產鏈斷鏈問題，在此也呼籲政府，不應該只針對內需服務業推出紓困措施，因製造業受衝擊的狀況下，政府也應該要盡快推出紓困措施。

蔡練生也說，現在經濟部似乎也有在針對製造業所受的衝擊進行調查，而工總內部也有再調查企業所受影響有多大，之後會將調查結果送至經濟部以供參考。

全國商業總會副理事長許舒博表示對於經濟部提出的紓困方案表示贊同，但他也說，政府目前都把所有活動停止，帶頭停止消費，就算發出振興抵用券試圖刺激消費但這樣的成效也不佳，政府應該要想到的是疫情現在這麼嚴重，消費者本身都已經不敢出門消費了，政府仍帶頭取消各項活動，這樣只會讓消費者更害怕出門消費。

許舒博更說，政府現在發振興抵用券的作法只是「短期延長企業壽命」，並無法真正解決內需市場問題，他建議，中央政府應該是帶頭消費，在防疫措施做好的前提下，由政府官員一起帶頭參與活動或舉辦大型活動，如之前蔬果滯銷，政府帶頭吃菜等類似相關作法。