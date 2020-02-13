印尼停飛中國「峇里島成鬼城」　購物中心空蕩…員工丟飯碗

▲峇里島一名水上運動公司的員工經過人潮稀少的等待室。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，印尼5日已暫停往返中國的航班，外媒觀察到，過去熱鬧的峇里島（Bali）如今彷彿成為「鬼城」，有遊客就發現，一間飯店的入住率下滑，員工也因此被裁員。

《每日郵報》先前指出，受到中國遊客喜愛的峇里島變得空蕩蕩，陷入困境的企業必須裁員，來到購物中心裡面幾乎也見不到人潮。一名來到峇里島的澳洲遊客在臉書寫道，COVID-19已嚴重衝擊島上的經濟，「庫塔（Kuta）一家飯店入住率只有50％，員工都被解僱。」

還有一名澳洲籍旅客說，一位在峇里島的朋友僱用20名專門載中國旅客的司機，如今卻沒有工作。事實上，峇里島2002年曾發生爆炸案，當地有人擔憂，如果中國遊客不能前來，很多企業都可能倒閉。

不過，《雅加達郵報》11日報導，峇里島旅遊機構負責人阿斯塔瓦（Putu Astawa）10日告訴記者，《每日郵報》引述的說法是一場騙局。雖然他證實，中國旅客的數目有所下降，但來自其他國家的旅客數依舊保持穩定，「遊客人數的減少只影響中國市場，大約占入境旅客總數的25％到27％，其他市場仍照著計畫進行，至今沒有取消訂單。」

峇里島酒店協會主席普特拉（Ricky Putra）認同阿斯塔瓦的說法，除了中國，其他國家的旅客仍會前來該島，而從經濟效益來看，來自歐洲、澳洲與美國的遊客實際上帶來更多錢財，因為這些人在峇厘島停留的時間較長，「這代表約50萬的中國旅客，相當於大約12到15萬的歐洲旅客。」

印尼實施的旅遊禁令包含往返中國所有的航班，並暫時停止讓中國公民享有免簽與落地簽待遇，此外，曾在中國停留至少2周的旅客，也不得拜訪或過境印尼；該國目前並沒有COVID-19的確診患者。