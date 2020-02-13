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亞諾法靶向新冠肺炎治療性抗體取得突破　最快6個月啟動人體臨床

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▲▼武漢肺炎,北京地鐵站。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎疫情持續延燒。（圖／達志影像／美聯社）

記者姚惠茹／台北報導

亞諾法（4133）今（13）日宣布，靶向新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）的細胞表面波形蛋白（CSV，cell-surface vimentin）治療性單株抗體開發取得重大進展，高效抵禦病毒入侵的方式，阻止病毒進入正常細胞，預估6個月內完成動物試驗後啟動人體臨床試驗。

亞諾法表示，已知嚴重急性呼吸道症候群（SARS）冠狀病毒S棘醣蛋白（spike protein）通過附著於ACE2蛋白而進入人體肺細胞，然而ACE2蛋白本身不足以使宿主細胞被嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒感染，細胞表面波形蛋白在嚴重急性呼吸道症候群病毒進入細胞的關鍵過程中扮演著至關重要的角色。

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亞諾法指出，透過嚴重急性呼吸道症候群與新型冠狀病毒間的序列同源性，及其S棘醣蛋白與人類ACE2蛋白之間的功能相似性，亞諾法成功產製多樣靶向細胞表面波形蛋白抗原決定位的單株抗體，以防止病毒進入，並減少新型冠狀病毒的感染。

亞諾法進一步指出，國立台灣大學的研究人員於2016年率先證實細胞表面波形蛋白與嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒S棘醣蛋白於病毒進入細胞期間時的相互作用，其他幾種病毒也顯示細胞表面波形蛋白和病毒進入的相互依賴性，包括豇豆嵌紋病毒（CPMV，Cowpea Mosaic virus）與日本腦炎病毒（JEV，Japanese Encephalitis virus）。

亞諾法說明，以上相關研究發現均支持細胞表面波形蛋白在病毒感染機制中的關鍵角色，而細胞表面波形蛋白單株抗體為靶向新型冠狀病毒的治療性單克隆抗體中的基礎架構，使用常規基因工程改造，將細胞表面波形蛋白單株抗體人源化後作可作為治療應用上使用，治療應用方式範圍包含抗病毒感染的免疫治療方式，或更進一步將抗體氣霧化以直接遞送至肺部而無需靜脈注射施用均。

亞諾法強調，目前正積極與相關大學研究中心與公司聯繫，以進一步推進細胞表面波形蛋白單株抗體的開發運用，預計於未來幾個月內迅速完成動物體內功效試驗和安全性研究，抗體人源化工程將透過委外代工高效率完成，預估6個月內完成後啟動人體試驗。

亞諾法分享，治療性單株抗體為經過驗證，也是美國FDA批准用於多種病毒和細菌性疾病的治療方案，透過衛生管理與檢疫措施可以防止新型冠狀病毒的傳播擴散；另一方面，對於嚴重感染與惡化的患者，治療性單株抗體為制衡眾多未知性新型病毒有效且有力的武器。

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