全民拚防疫！元富投資理財講座改線上直播　開戶下單全e化免出門

▲ 疫情持續影響，民眾大多減少外出窩在家。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

考量新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情，元富證券表示，反映目前情勢，自2月中起，將「元富證券翻轉學堂」投資理財系列講座，全面改以Youtube線上直播頻道，讓投資人可與講師進行線上互動。

元富證券總經理李明輝表示，股市場瞬息萬變，加上中國大陸封城地區居高不下，未來仍存變數。投資人除關注疫情發展，仍持續關心證券金融市場的變化及個人資產配置。在這段抗疫期間，為兼顧投資人需求，將「元富證券翻轉學堂」投資理財系列講座，改為Youtube線上觀看模式，透過線上直播，投資人仍可與講師互動。

請繼續往下閱讀...

「元富證券翻轉學堂」每月邀請金融理財專家針對投資相關議題進行演講，開辦至今參與人數達七千人，深受投資人青睞。此外，元富也推出「防疫理財e化三招」，利用APP線上開戶，可免於前往證券公司現場；其次，透過電子憑證，即可完成線上簽署文件契約。如：現股當日沖銷、不限用途款項借貸開戶契約（線上借款），或股票ETF受益憑證等相關契約；使用APP交易系統或AP交易系統進行報價與委託下單，不僅可避免外出，還能掌握即時的市場資訊。

此外，為了因應3月23日即將登場的逐筆交易，也推出「贏家快手逐筆擬真AP版」、「玩逐筆擬真WEB版」及「行動達人玩擬真APP版」共三套體驗系統，提供各式擬真平台提供用戶熟悉使用。