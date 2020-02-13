防疫也要拚經濟！政府要發「振興抵用券」擬以百億特別預算力挺服務業

▲行政院今（13）日將拍板發放「振興抵用券」拚經濟，經濟部將針對餐飲、零售、會展、商圈、夜市及傳統市場等五大內需服務業需求，提出紓困方案。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，重創各行各業，行政院今（13）日將拍板發放「振興抵用券」拚經濟，經濟部表示已盤點餐飲、零售、會展、商圈、夜市及傳統市場等五大內需服務業需求，並匡列上百億元的特別預算支應，展現政府力挺服務業與中小企業的決心。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情衝擊國內產業，行政院會今天將通過經濟內需型產業、農業、交通相關產業的紓困、輔導、復甦與振興方案，依據內部規劃，待疫情結束後，也將在資金面提供業者新增貸款的能量、在市場面透過大型展銷活動來吸引消費意願回籠，並透過振興抵用券等相關措施，刺激民生消費。

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針對台灣服務業可能被武漢肺炎疫情而影響，據了解，振興抵用券的細節規劃包括比照去年夜市抵用券的成功經驗，由年度公務預算編列，為達「有感」政策，預算規模可望優於夜市券，「上看10億元」。

另一種做法則是產業界期盼的紓困措施。經濟部已就餐飲、零售、會展、商圈、夜市及傳統市場等五大項內需服務業，全面盤點疫情對其的影響及衝擊，將按特別條例提出紓困方案，預算規模將超過百億元，待行政院會拍板後隨即著手研擬。

官員透露，振興抵用券是吸取去年度夜市券的成功經驗，加以擴大調整。在使用範圍上，目前規劃為服務業（如夜市、商圈等）。使用方式則比照夜市券，採取消費一定金額可以部分抵用，以期帶動民生消費，創造額外效益。