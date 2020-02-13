公司「撞名」新冠病毒「Covid」　他電話接到手軟：我們是做影音產品的...

▲「Covid」公司與美國許多知名的影像經銷商、分銷商和代表公司合作，除為美國市場提供服務外，Covid產品還銷往15個以上的不同國家。（圖／翻攝自covid官網）

實習記者施怡妏／綜合報導

世界衛生組織（WHO）11宣布式將新型冠狀病毒命名為「Covid-19」，無巧不巧剛好和美國美國亞利桑那州（Arizona）一間影音產品製造公司撞名，該公司名稱就叫做「Covid」，導致該公司總部的電話被打爆，但負責人表示，「沒有要更換公司名的想法」。

根據slate報導，「Covid」成立至今以有40年之久，當初公司本來要取名為「Vid Co.」，但是因為這名字在美國已經有人使用，因此才改成現在的「Covid」。執行長卡森（Carson）在接受訪談時表示，「得知『撞名』的當下嚇了一大跳，當時我在阿姆斯特丹參加展覽。」

卡森表示，「公司成立至今發展得很順利，和客戶之間的關係也保持友好，生產的產品都是高質量品質保證的，一直都很努力將公司發揚光大，沒有人會願意自己公司的名字跟全球流感疾病連在一起。」

當被問到是否有意願改名字時，卡森表示，「目前沒有這樣的打算，我們生產的都是高品質的商品，不擔心會有人把兩者搞混。」