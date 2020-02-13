MSCI季度調整　台股在3項指數成分股不變、權重雙降1持平

▲台積電納入MSCI全球伊斯蘭指數。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

明晟（MSCI）指數編纂公司今（13）天凌晨公布季度調整結果，台股在全球標準型指數、全球小型指數、全球微型指數等各項指數成分股不變，調整結果將於台灣時間2月27日收盤後生效。

在MSCI全球標準指數中，將新增七檔、並刪除四檔。其中馬來西亞增1減1，中國大陸增6減3。

請繼續往下閱讀...

MSCI新興市場指數前三大總市值增加公司，為中國人民保險公司、聞泰科技公司，和瑞幸咖啡。

MSCI全球小型股指數新增3檔和刪除7檔，其中亞太區有香港刪除1檔、馬來西亞增1減2、菲律賓減1、中國大陸增2減2；美洲則有墨西哥減1檔。

MSCI全球微型指數則刪除香港股票1檔、瑞典1檔。

另外，MSCI全球伊斯蘭指數將增加63檔證券，並刪除19檔證券，其中三大新增個股按公司總市值排行，分別為沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Arabian Oil Co., Saudi Aramco，簡稱沙烏地阿美）、台灣的台積電，以及美國的Fiserv。

在台股權重調整部分，台股於全球標準型指數權重不變、維持1.42%，亞洲除日本指數下降0.08百分點，調整後權重為13.68%，新興市場指數權重下降0.07百分點、調整後權重為11.66%，這是台股連續第四次被下調在新興市場指數的比重。

MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，其中5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整。今日公布的季度調整結果將於台灣時間2月27日收盤後生效。