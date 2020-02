小船翻覆「太平洋漂流32天」　8親友慘死4人靠椰子雨水獲救！

▲12名親友搭船出遊,卻發生不幸事故。(圖/示意圖,與本新聞無關/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

巴布亞紐幾內亞12名男女去年聖誕節乘船出遊時發生事故,導致眾人在茫茫大海中漂流32天,其中8人不幸死亡,倖存的4人終於在上月獲得漁船相救,目前已被送往索羅門群島的醫院,歷劫歸來的他們表示,自己是靠著海上漂流椰子和雨水撐過來的。

幸運的4名生還者,包含2名男子、1名女子以及1名12歲的少女,其中一名男子斯特利(Dominic Stally)表示,去年12月22日他們一行人搭船從布干維爾省(Bougainville)出發,計畫前往距離100公里外的卡特雷特島(Carteret Islands)慶祝聖誕節,結果小船翻覆造成多人死亡,倖存下來的人雖然把船翻正,卻只能漂流在太平洋中。

斯特利坦言,「我們對於他們的屍體無能為力,只能把遺體留在海中,其中一對夫妻死後留下了一個嬰兒,我把他抱在懷中,但那孩子後來也死去」,剩下的人為了生存只能吃漂流到海上的椰子,以及用碗儲存雨水。

4人漂流期間,雖然在附近曾看過很多船隻,但都沒有人注意到他們,直到上月23日,他們漂流了約2000公里抵達新喀里多尼亞外海,才終於有漁船發現,8日被送到索羅門群島首都荷尼阿拉市(Honiara),嚴重脫水的他們目前仍在接受治療。



#PacificNews

HONIARA, 10 FEBRUARY 2020 (SOLOMON STAR) --- Four out of 12 people from Buka in Bougainville have been rescued by a fishing boat in the Solomon Islands after their boat capsized and drifted at sea since December 2019.https://t.co/62r3oZ3eem