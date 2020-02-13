紐約2男穿防護衣「捧橘紅色病毒」　搭地鐵打翻嚇壞乘客

▲兩名身穿防護衣的男子，在地鐵上打翻橘紅色液體。（圖／翻攝自IG／soy.espinosa）



記者郭卉寧／綜合報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情造成全球恐慌，民眾無不人心惶惶。不過，美國紐約日前有兩名男子身穿全套防護衣、帶著裝有橘紅色液體的容器，假裝運送新冠病毒，並故意在地鐵上打翻，引起乘客恐慌，車廂內瞬間尖叫聲四起；而影片在網路流傳開後，不少人認為在疫情危急時刻，開這種玩笑並不恰當。

網路近日流傳一則影片，有兩名男子穿著全套防護衣，拿著一桶裝有橘紅色液體、並貼著「警告」標示的容器搭乘地鐵，雖然當下有不少乘客覺得詭異，但也有人隨即識破這是開玩笑，並配合地詢問「那是新冠肺炎的病毒嗎」，兩人則豎起大拇指笑說，「我們很好」。

接著，其中一名男子將容器的蓋子掀開，並不小心地把液體「打翻」在地板上，造成部分乘客恐慌，紛紛迅速閃躲開來，甚至還有人開始尖叫，車廂內頓時一片混亂，後來他們才解釋這的確是一場惡作劇，容器內裝的不是病毒，只是一種無毒液體。

據了解，策劃這場惡作劇的兩名男子，分別是19歲的科德韋爾（Morris Cordewell）及17歲的弗洛雷斯（David Flores），但他們的行為在網路流傳後，引發一些批評，不少網友人認為新冠病毒造成多人喪生，且疫情尚未解決，擔心開這種玩笑並不恰當，而他們也應該負責清理車廂地板。另外，紐約大都會運輸署（MTA）表示，對此事不知情，也譴責這樣的舉動。