威士特丹號已抵柬埔寨停靠　「海上人球」結束13天漂流

▲威士特丹號隸屬於美國「嘉年華郵輪集團」旗下公司荷美航運（Holland America）。（圖／記者洪正達攝）



記者吳美依／綜合報導

郵輪威士特丹號（Westerdam）已於13日凌晨抵達柬埔寨港口城市施亞努市（Sihanoukville）停靠，結束13日以來的海上漂流，旅客可望14日啟程回家。威士特丹號2月1日從香港出發，雖然營運公司荷美航運（Holland America）再三保證1455名乘客與802名船員沒有出現症狀或疑似病例，仍被日本、泰國等多國拒絕停靠。

根據網站「海上交通」（Marine Traffic）航運數據，威士特丹號13日凌晨已抵達施亞努市（Sihanoukville ）停靠。船長斯密特（Vincent Smit）向乘客發布公開信表示，郵輪會先在施亞努市外停泊，以利柬埔寨相關單位登船實施健康篩檢，如果順利，大多數乘客可於14日抵達首都金邊（Phnom Penh），搭乘專機回家，終結將近2周的漂流。

一名美籍旅客瓊斯（Angela Jones）表示，「我們好幾次以為可以回家了，卻又被拒絕，今天早上光是看到陸地我就非常激動。我想，『這是真的嗎？』」

威士特丹號2月1日從香港出發，因新冠肺炎疫情影響，更改後續行程，儘管荷美航運表示，船上人員持續接受定期健康檢測，也無人出現疑似症狀，仍遭日本、台灣、關島、菲律賓與泰國拒絕停靠。《路透社》指出，荷美航運隸屬於美國「嘉年華郵輪集團」，該旗下的「鑽石公主號」目前已有175例確診，至今仍停靠在日本橫濱港外海隔離。



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