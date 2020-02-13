車庫發現父親生鏽遺物　鑑定是600年前「蘇格蘭古劍」3.6萬英鎊售出





▲英國男子在家中車庫發現600年前蘇格蘭古劍，要價3萬英鎊。示意圖。（圖／路透）



實習記者簡立宇／綜合報導

英國一名男子在家中車庫挖出父親生前遺物，一把超過600年生鏽的古劍，經過鑑定才發現原來是15到16世紀蘇格蘭傭兵所使用武器，現在要價3萬英鎊。罕有蘇格蘭的劍存於世上，大部分都陳列在博物館中，更顯這把古劍的難得。

根據Dailymail報導，一開始這把劍被鑑定價值200英鎊，但後來約克郡（Yorkshire）的史考特鑑定行（Hutchinson Scott）判斷，這把劍凹凸不平的表面代表它被掩埋多年，雖然劍尖已經破損但有3萬英鎊的價值，最後更以3萬6000英鎊的價格被一位加拿大買家買走。

愛丁堡（ Edinburgh）一位劍製造商保羅（Paul Macdonald）本來希望能夠競標這把劍，並期望能製作出古劍的複製品。保羅表示，「劍的重量輕的驚人，可以揮舞得非常迅速。當價格攀升超過7000英鎊時，我嚇到了，但還是很高興這個價格反映出劍真正的價值。」

保羅表示，他已經在都柏林（Dublin）的博物館看到3到4把同款古劍。他相信13到16世紀蘇格蘭高地的菁英傭兵（Gallowglass）使用這種劍來保衛愛爾蘭人。1689年的基利克蘭基戰爭（Battle of Killiecrankie）是歷史有記載最後一場使用這種武器的戰爭，詹姆士派（Jacobite）籌集部隊抵抗蘇格蘭政府軍，讓因為1688年英國光榮革命逃亡的詹姆士二世（James II），繼續擔任愛爾蘭國王。



