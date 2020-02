車庫發現父親生鏽遺物　鑑定是600年前「蘇格蘭古劍」3.6萬英鎊售出

▲英國男子在家中車庫發現600年前蘇格蘭古劍,要價3萬英鎊。示意圖。(圖/路透)



實習記者簡立宇/綜合報導

英國一名男子在家中車庫挖出父親生前遺物,一把超過600年生鏽的古劍,經過鑑定才發現原來是15到16世紀蘇格蘭傭兵所使用武器,現在要價3萬英鎊。罕有蘇格蘭的劍存於世上,大部分都陳列在博物館中,更顯這把古劍的難得。

根據Dailymail報導,一開始這把劍被鑑定價值200英鎊,但後來約克郡(Yorkshire)的史考特鑑定行(Hutchinson Scott)判斷,這把劍凹凸不平的表面代表它被掩埋多年,雖然劍尖已經破損但有3萬英鎊的價值,最後更以3萬6000英鎊的價格被一位加拿大買家買走。

愛丁堡( Edinburgh)一位劍製造商保羅(Paul Macdonald)本來希望能夠競標這把劍,並期望能製作出古劍的複製品。保羅表示,「劍的重量輕的驚人,可以揮舞得非常迅速。當價格攀升超過7000英鎊時,我嚇到了,但還是很高興這個價格反映出劍真正的價值。」

保羅表示,他已經在都柏林(Dublin)的博物館看到3到4把同款古劍。他相信13到16世紀蘇格蘭高地的菁英傭兵(Gallowglass)使用這種劍來保衛愛爾蘭人。1689年的基利克蘭基戰爭(Battle of Killiecrankie)是歷史有記載最後一場使用這種武器的戰爭,詹姆士派(Jacobite)籌集部隊抵抗蘇格蘭政府軍,讓因為1688年英國光榮革命逃亡的詹姆士二世(James II),繼續擔任愛爾蘭國王。





