美1981年驚悚小說驚見「武漢病毒」　感染者1天即亡...網：神預測？

▲新冠肺炎疫情急速擴散,各地民眾皆戴上口罩嚴防。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者周依儒/綜合報導

新冠肺炎(武漢肺炎、COVID-19)疫情持續擴散,其中對於病毒源頭的說法更是眾說紛紜,不少人質疑是大陸化學實驗室不小心外洩病毒,雖然這些說法早已被澄清,不過日前卻有外國網友發現,此次新冠肺炎疫情和美國1981年出版的一本驚悚小說《黑暗之眼》(The Eyes of Darkness)內容似乎有點相似。

根據Twitter貼文,《黑暗之眼》由美國知名作家狄恩(Dean Ray Koontz)書寫,內容描述一間實驗室利用了無數政治犯製造出了第400種人造病毒,並稱為「武漢-400」,而這種病毒只能透過人類來傳播,只要感染上,從腦部到身體所有器官都會受到影響,且會在1天之內立刻死亡。

Well this is interesting.



Dean Koontz

The Eyes of Darkness

1981

Highlighted in green pic.twitter.com/SrI9RgQsWy