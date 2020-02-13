「一人投手」確定走入歷史　大聯盟挑戰判決改限時20秒

▲大聯盟新制上路，投手最少需面對3人次。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟今年賽季將有重大改變，官方於13日正式公布本季新規則，除了球員名單將從原有的25人變成26人外，「一人投手」也確定走入歷史，每位投手登板至少需要面對3個人次。

根據大聯盟最新的規則，每位登板投手至少需要面對3人次，除非投手在投球過程中受傷或生病，才能在未投滿3人次的情況下先行退場。該項新規則將在3月12日春訓熱身賽中開始實施。

另外，球員名單改為26人名單，名單限定最多只能帶上13名投手，規定名單內投手、野手各佔13人，至於9月的擴編名單則是縮減至28人，其中投手佔14人。

近年天使「二刀流」好手大谷翔平在大聯盟颳起旋風，針對二刀流球員聯盟也制定出新規則，該球員必須前一季至少投超過20局，或者以野手或指定打擊身分出賽超過20場，每場比賽至少要滿3個打席，才符合「二刀流球員」定義。

至於非歸類在「二刀流」的野手，無法在比賽中登板投球，除非延長賽，或是球隊落後分數至少達到6分。

除此之外，今年新球季10天傷兵名單再次改回15天傷兵名單。大聯盟在2017賽季實施10天傷兵名單，但是實施3個球季後，聯盟發現球隊利用較短的傷兵名單時間，讓輪值調度有更多操作，造就了「假先發」的風潮，因此，現在又回到1996年實施的15天傷兵名單。

值得一提的是，大聯盟也針對挑戰判決制定新規定，總教練挑戰判決時限將從30秒縮減至20秒，據報導指出，裁判將強制使用20秒計時器，如果超過時間將失去挑戰機會。

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