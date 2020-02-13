「橡皮筋+紙巾」3步驟自製口罩！　日警視廳3年前神推文引熱議

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情蔓延全球，各國都出現搶購口罩亂象。受到季節、過敏高峰期新冠病毒影響，日本醫用口罩越來越難取得之際，警視廳警備部災害對策課幾年前一則以橡皮筋和紙巾簡單自製口罩的教學文也再度引起網友熱議。

過去在日本藥妝店隨處可見的醫用口罩如今也是「一罩難求」，首先由於正值冬季，患上感冒或不想被傳染感冒的通勤族本就會戴口罩；其次，今年冬天較以往溫暖，使得樹木開始產生花粉，花粉症患者也戴上口罩；最後由於新冠肺炎疫情爆發，日本境內已經有29起病例，使得部分民眾開始戴口罩防疫。

受到上述因素影響，日本許多商店的口罩都售罄。網友便翻出警視廳警備部災害對策課2017年8月7日的推文，找出簡單自製口罩的方法。推文指出，將一張紙巾反覆摺疊，每次摺疊寬度約與食指同寬，就會出現類似口罩的摺痕，接著將橡皮筋放在紙巾兩端，以訂書針固定後，只要將橡皮筋套在耳朵上，將摺疊部分打開，蓋過嘴巴和鼻子，口罩就完成了。該部門當時表示，這種口罩能夠避免吸入灰塵和沙子，還可以阻擋花粉。

日媒則指出，儘管這個方法很聰明也很快速，但畢竟是在新冠肺炎疫情爆發前近3年的推文。原文沒有解釋這種口罩是否能夠保護民眾免受病毒感染，警方也沒有後續說明，只是因疫情而重新竄紅，建議民眾到商店購買現成的口罩，並以正確的方式配戴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。