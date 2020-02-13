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大叔割喉25歲小女友「剝皮肢解棄屍」　殘忍照竟登頭版引爆公憤

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▲墨西哥25歲女子英格麗（Ingrid Escamilla Vargas）遭同居男友殘忍殺害，墨西哥以紅色鞋子抗議性別暴力。（圖／翻攝Twitter@UnTallarinDice、達志影像美聯社）

▲墨西哥25歲女子英格麗（左）遭到同居男友殘忍殺害，墨西哥民眾在廣場上放置紅色女鞋，抗議性別暴力。（圖／翻攝Twitter@UnTallarinDice、達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

墨西哥46歲男子艾力克（Erik Francisco Robledo）於8日晚間與女友英格麗（Ingrid Escamilla Vargas）發生爭執，竟將對方刺死並殘忍剝皮分屍，將遺體沖進馬桶、丟到水溝中。當地媒體《帕薩拉報》（Pasala）將受害者遭殘忍殺害的照片刊登到頭版，引發民眾公憤與撻伐，許多網友在推特上發布死者生前的微笑自拍照表示，「這是我想要記住妳的唯一方式。」

綜合《墨西哥日報》、《太陽報》報導，艾力克8日晚間因酗酒問題與女友發生激烈爭執，「我們開始吵架，還打了起來，她說她想要殺了我，我說『那就做吧！快點動手！』」嫌犯挨了三刀以後，將菜刀奪過來，猛然刺向英格麗的喉方，最後將遺體肢解剝皮，沖進馬桶或者丟到水溝，「因為我覺得很羞愧。」

▲墨西哥,墨西哥城,左卡拉廣場,Zocalo square,女性暴力,女性謀殺,紅鞋子,性別暴力。（圖／達志影像／美聯社）

▲墨西哥媒體將謀殺案照片刊登頭版，引發民眾公憤。圖為墨西哥城民眾在左卡拉廣場（Zocalo Square）抗議性別暴力與針對女性的謀殺案件。（圖／達志影像／美聯社）

艾力克向前妻坦承犯行，9日早上在家中落網，經法官命令安置在社會心理恢復中心。據了解，警方抵達時，看見他頭上纏著繃帶，胸前有著大片血跡，死者部分遺體與凶器都在現場。根據《千禧年電視台》（Milenio Television）報導，嫌犯前妻過去8年內曾提出好幾次家暴訴訟，英格麗幾個月前也曾提出類似訴訟，但之後自行撤銷。

檢調單位仍在調查此案，但《帕薩拉報》（Pasala）卻將受害者部分遺體的殘忍照片刊登到頭版，並以「這是邱比特的錯」為標題報導，引發政府單位與民眾的憤怒與撻伐。許多網友在社群媒體上發布英格麗生前面帶微笑的自拍照，加上#IngridEscamilla和#JusticeForIngrid標籤，「出自對於妳與妳家人的尊重，這是我唯一想要記住妳的方式。」

▲墨西哥,墨西哥城,左卡拉廣場,Zocalo square,女性暴力,女性謀殺,紅鞋子,性別暴力。（圖／達志影像／美聯社）

▲墨西哥,墨西哥城,左卡拉廣場,Zocalo square,女性暴力,女性謀殺,紅鞋子,性別暴力。（圖／達志影像／美聯社）

▲墨西哥民眾以紅色女鞋抗議性別暴力及針對女性的謀殺案件。（圖／達志影像／美聯社）

墨西哥城市長夏恩包姆（Claudia Sheinbaum）於12日表示，檢察官將會對嫌犯尋求最大量刑，「女性謀殺（Femicide）絕對是一項應該受到懲罰的罪行，當仇恨已經達到這種程度，真的令人非常憤怒。」墨西哥國家女性研究所（Inmujeres）也對此表示譴責，「墨西哥在針對女性的暴力方面面臨巨大挑戰，我們呼籲新聞媒體秉持專業與嚴肅的心態投入工作。」

據了解，墨西哥城檢察官辦公室已經針對6名隸屬檢調單位的公務員展開調查，試圖找出是誰洩露相片。

《路透社》引述官方數據報導，墨西哥2018年每天有10名女性被殺害，遭遇暴力的女性之中，40％是施暴者的伴侶。民眾發起遊行，抗議性別暴力與謀殺案，數個月以來越演越烈，如今英格力的案件使得情勢再度升溫。

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