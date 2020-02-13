「鑽石公主號」船員集體用餐擠同間房　她發燒隔離害怕大爆發

▲鑽石公主號停靠在日本橫濱港，船上確診人數持續增加。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

約3700名乘客與船員今（13）日仍待在「鑽石公主號」郵輪隔離，就連一名檢疫官都確診感染新冠肺炎（COVlD-19），船上累計218人確診。然而，就在外界關注乘客是否健康的同時，船員們卻是得更辛勤工作，有些還住在同個房間並一起用餐，引發疑慮。

CNN形容，鑽石公主號成為「漂浮的隔離區」，感染人數日益增加，也是中國以外爆發最多確診的一艘郵輪，雖然確診患者已被送往日本當地醫院治療，其餘乘客與船員卻從4日開始就一直在船上隔離。然而，努力工作的船員始終難以成為媒體關注的焦點。

隔離日期預計到19日才會結束，許多乘客出現幽閉恐懼症的情況，出去透透氣的時間也會被限制。同時，超過1000名的船員仍在提供服務，這些人穿著制服，戴上口罩與手套，在船上的空間進進出出。

24歲的塔卡（Sonali Thakkar）來自印度孟買，過去兩年她都在公主遊輪（Princess Cruises）公司任職，現在她是船上安全小組的成員。她說，過去與她一起共享房間的同事，兩天前都出現發燒、咳嗽、頭痛的症狀，主管要求先停工，並在房間內進行隔離。

塔卡透過Skype告訴CNN，她胃口不好，也出現發燒症狀，「我們都很害怕跟緊張。」她擔心，病毒可能會在船員間擴散，其中至少5人的檢驗結果為陽性，事實上，同事們都彼此離得很近，除了住在一起還會一同用餐。

塔卡說明，有些船員的工作是替乘客送餐，結果大家一起吃飯，沒有特地分開，誰會感染都是未知數，「還有更多船員隔離在船艙內，甚至還沒接受病毒檢驗。」船上隔離的只有乘客，同套標準卻沒有對船員實施。

談到公司時，塔卡提到她沒有想要批評哪一方，船員當然不介意工作，只是想確保處在安全的環境，她不知道到底有誰感染，也不清楚傳播的速度有多快。

日本厚生勞動省副部長橋本岳（Gaku Hashimoto）告訴CNN，正致力平等對待船上所有人員，「我們也知道，船員不像乘客那樣擁有私人的房間，他們仍需要工作並提供幫助，所以情況不會完全相同。然而，我們提供預防指南給所有人。」

郵輪公司透過聲明表示，船員沒在工作時，都會被要求待在房內。船長拉維拉（Stefano Ravera）11日向乘客保證，船上提供「100％的新鮮空氣」，空氣並沒有再次循環。哈佛大學免疫學教授魯賓（Eric Rubin）則認為，讓所有人都在船上，可能危及到船員，這艘郵輪處於封閉的環境，是傳播病毒的最佳場所。

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