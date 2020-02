美夫妻曝鑽石公主號內部環境　她確診住日本醫院「毛巾也要錢」：船上好多了

▲鑽石公主號遊輪,船上的乘客都悶得發慌。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

目前停泊在橫濱港的日本「鑽石公主號」,175名新冠肺炎(武漢肺炎、COVID-19)確診病例中,至少24名為美國人。船上的弗雷雪(Frasure)夫婦為CNN拍攝每日短片,介紹現場情況,在得知妻子蕾貝卡(Rebecca)確診必須送醫後,他們就分別在船艙和日本醫院裡繼續更新影片,讓大眾了解兩邊目前的生活環境。

綜合外電報導,35歲的蕾貝卡和丈夫肯特(Kent)一起登上鑽石公主號遊玩,武漢肺炎在船上開始蔓延後,兩人就開始為CNN拍攝每日短片。他們的房間面向橫濱港陸地,能夠看見港邊的救護車和醫療人員每天都在增加,而若想要到房門外透透氣,則被規定必須以小組方式行動,最多只能外出1小時。

▲隨著船上確診病例逐日增加,橫濱港邊的救護車和醫護人員也變得更多。(圖/達志影像/美聯社)

夫妻倆都有接受病毒檢測,之後只有蕾貝卡被測出患有新型冠狀病毒,11日就被送往東京一處醫院接受隔離治療,肯特則是繼續待在船上隔離。她並沒有出現任何嚴重症狀,只有初期輕微的咳嗽,現在連咳嗽都停止了,也無發燒跡象。

肯特和蕾貝卡分頭持續更新船艙和醫院的近況及環境;CNN記者到蕾貝卡的醫院外面,在街上和她隔窗進行視訊訪問,得知她現在儘管在醫院裡,得到的醫療關注似乎和船上差不多,即並沒有任何特殊治療。

蕾貝卡表示,院方人員從她住院至今只有安排病房隔離,而且電視甚至毛巾都要付費,和美國的醫院有很大的差別。對蕾貝卡而言,除了網路,她和外界的窗口只有一片5乘5呎的窗戶,從那裡可以看見天空、樹木和停車場,天氣好的話,還會有陽光透進房間。

▲鑽石公主號包含1名檢疫官在內,已有175人確診。(圖/路透社)

儘管如此,蕾貝卡連窗戶都被禁止打開,在房間裡的生活遠離丈夫又孤單無聊,而且無論食宿都比船上來得差。船上的人不斷想要下船,但對蕾貝卡來說,待在船上隔離絕對比醫院好得多,至少那裡能有機會呼吸到新鮮空氣。

美國大使館在要求下,已經派了2名官員前去醫院慰問蕾貝卡,卻沒能告訴她更多有用的資訊;蕾貝卡表示,這個周末醫院會再為她檢測一次,若呈現陰性,順利的話17日一早就能出院。

至於肯特,他會用FaceTime和蕾貝卡通話,10日的時候他還走出房間到甲板上,吹著海風和蕾貝卡視訊,因為船組員終於允許他們放風。肯特接受CNN記者訪問時表示,其實並不怎麼擔心武漢肺炎,只要勤洗手就好,雖然人們不能輕忽病毒的致命性,但一切平常心。

