北京拒美專家赴中協助　《福斯》女主播列舉時間表質疑：病毒其實是武器

▲專家們尚未對新型冠狀病毒了解透徹。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

新型冠狀病毒起源為何，各種有無根據的說法廣為流傳；美國疾病管制與預防中心（CDC）12日再度表示，尚未獲邀派遣專家到中國協助研究。對此，《福斯新聞台》主播在節目訪談中談道，北京去年12月就已經知悉國內武漢肺炎疫情，卻隱瞞不報，是否因生化病毒流出而想自己解決；白宮官員納法若（Peter Navarro）則回應，問題終究要給出個答案，現在最優先的仍是防堵疫情擴散。

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情在中國蔓延一個多月，已超過4.5萬例確診，1,100人死亡，為了控制疫情，將近30個城市宣布封城及半封城，包括北京、天津、上海、重慶4個直轄市。

▲▼北京、上海日前接連宣布封閉式管理。（上圖／達志影像／美聯社；下圖／翻攝自微博／人民網）

美國政府表示，在疫情爆發之初就已向中國聯繫，希望派遣專家赴中協助研究病毒，北京初步答應後卻再也沒有下文。WHO先遣團隊10日已經抵達北京，俄羅斯專家小組日前也搭乘軍機飛抵中國協助研究，但美國CDC直到12日仍然沒有接獲中方任何通知。

《福斯新聞台》（Fox News）女主播巴蒂羅摩（Maria Bartiromo）10日在節目中，和白宮貿易與製造業政策辦公室主任納法若連線訪談，她針對中國政府在武器級實驗室裡培製出致命病毒的說法，詢問納法若是否有這可能。

▲巴蒂羅摩認為中國隱瞞疫情的動機不單純。（圖／翻攝自臉書Maria Bartiromo）

巴蒂羅摩指出，北京去年12月派團赴美簽署第一階段貿易協議時，其實早就知道國內武漢肺炎疫情；然而整團中國官員都在白宮裡握過每個人的手，卻沒有人告知美方這件事，之後在瑞士舉辦的達沃斯論壇（Davos）上，也無人透露疫情。她也點名中國駐美大使崔天凱，認為崔沒有盡到告知義務。

巴蒂羅摩問道，「我們能知道這（病毒）是從研究實驗室內出來的嗎」，而且為什麼中國遲遲不讓CDC一起幫忙，接著她便驟下結論，「因為他們是在武器級實驗室裡製作的，這就是他們在試著發展大規模破壞武器和生化病毒的證據。」

納法若並沒有反駁巴蒂羅摩的推測，他僅說「事件是如何開始的」這個問題，最終必須要有個答案，現階段共同對抗疫情危機才是最優先的。他說，目前尚不能確定武漢肺炎會對美國經濟造成何等影響，必須等上幾個禮拜到一個月的時間，情勢才會明朗得多。