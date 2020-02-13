　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

陸男帶空行李箱赴日買口罩　關西機場被逮跳針掰「熟人拜託」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

因為詐欺案在日本遭通緝的中國籍男子張志強，今年2月為了幫親友買口罩，帶著一個空行李箱前往日本，打算從關西國際機場入境，結果當場被抓包。日本警方表示，張男落網時只是一直重申「我是回來買口罩的」。

根據日本《NHK》12日報導，22歲的張志強去年2月在大阪偷走一名80多歲婦人的提款卡，接著跑到附近的超商，透過ATM提領140萬日圓（約新台幣38萬多元）現金，遭到通緝後才趕忙逃到其他國家躲避。

遊客排隊買口罩,日本,大阪,武漢肺炎（圖／達志影像／美聯社）

▲民眾在大阪排隊搶購口罩。（圖／達志影像／美聯社）

今年2月間張志強突然返回日本，並在關西國際機場入境前被警方逮捕。他在接受調查時坦言，因為武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）疫情正在中國傳播，親友都買不到口罩，受熟人請託才會冒險回來日本採購。

不過，日本國內也受到疫情影響，口罩同樣一片難求。警方表示，由於張男入境時帶著一個空的行李箱，目前正在調查他是否企圖在日本大量購買口罩，之後再回到中國轉售。

ET快訊
好市多酒精棉片上架　3大原因網友瘋狂呼籲「不要買」
工廠深夜開「紅光小門」賣口罩！每人限200個　居民買爆：比排
宣布「戰時管制」！　湖北十堰張灣區：所有樓房全面封閉管理14
2縣市大雨特報！全台午後變天一圖曝5天雨區　下波直逼寒流探8
LIVE／台灣第一枚太空火箭發射倒數　「飛鼠一號」台東南田升
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

WHO把台灣算在中國疫區內　歐洲多國議員聯名要求秘書長更正

外交部：台灣獲美邀請　成國際宗教自由聯盟觀察員

倫敦首例武漢肺炎確診「患者在中國染病」　全英累計9例

俄羅斯2新冠病毒確診病例　醫生批准出院無病毒反應

北京拒美專家赴中協助　《福斯》女主播列舉時間表質疑：病毒其實是武器

陸男帶空行李箱赴日買口罩　關西機場被逮跳針掰「熟人拜託」

WHO：預測武漢肺炎高峰和結束還太早　應抱持「極度謹慎」態度

WHO把台灣算在中國疫區內　歐洲多國議員聯名要求秘書長更正

外交部：台灣獲美邀請　成國際宗教自由聯盟觀察員

倫敦首例武漢肺炎確診「患者在中國染病」　全英累計9例

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

「身分證有2、1、4」享優惠！　情人節手搖飲、咖啡推買1送1

奶音萌翻網！雙胞胎無俚頭對話　狂問「長頸鹿怎麼叫」她楞：蛤？

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

宋茜.宋威龍《下一站是幸福》喝交杯酒　勾脖摟腰...兩人緊緊擁抱乾杯

龜山島比照「惡魔島」建防疫專區？　陳時中：趴趴走隔離者可考慮送去

北京拒美專家赴中協助　《福斯》女主播列舉時間表質疑：病毒其實是武器

陸男帶空行李箱赴日買口罩　關西機場被逮跳針掰「熟人拜託」

WHO：預測武漢肺炎高峰和結束還太早　應抱持「極度謹慎」態度

WHO把台灣算在中國疫區內　歐洲多國議員聯名要求秘書長更正

外交部：台灣獲美邀請　成國際宗教自由聯盟觀察員

倫敦首例武漢肺炎確診「患者在中國染病」　全英累計9例

維基百科之亂　從茱蒂嘉蘭「被改名」談起

柬埔寨同意郵輪靠港！　威士特丹號「1455名人球」可以回家了

俄羅斯2新冠病毒確診病例　醫生批准出院無病毒反應

F1上海站確定推遲　FIA：賽程緊湊難找替代日期

「小英防疫靠運氣還不夠」　前藍委點出SARS經驗關鍵：話別搶太快

高嘉瑜驚曝「小明真實身分」！政策急轉彎不能返台　「可能主角有別名」

「拜託總統別拋棄您的孩子」陸配：我們的家已在台灣　滯湖北900台人集體求救

北京拒美專家赴中協助　《福斯》女主播列舉時間表質疑：病毒其實是武器

迪士尼《美女與野獸》園區即將開幕！粉嫩夢幻城堡讓你置身童話

《權力遊戲》蘇菲特納爆懷孕啦！　喬強納斯結婚9月興奮當爸

《謗法》驚悚特效嚇翻觀眾　鄭知蘇怒掐前輩成東鎰脖子

工讀生出來！《超「人」氣動物園》都是人扮的　安宰弘看紀錄片學的

人正話不多！靠「一個眼神撩走你」星座女Top3　冰山天蠍超會抓時機對眼

「散播大陸把台商當生化武器」邱毅：蔡台獨政權很缺德！挑撥兩岸人民情感

騎士停車沒位「直接撞倒別人車」　兩度加速猛撞...辯稱：因太累了

國際熱門新聞

姊死腹中！雙胞弟腳浮出驚人印記

菲議員質詢突破盲腸：43比18禁台不禁星？

柬埔寨同意　威士特丹號可以靠港

拍下2鼠打架瞬間！他奪攝影票選獎

公主號檢疫官口罩、手套也確診！原因曝光

WHO中國疫區含台灣　歐議員要求更正

俄2新冠病毒確診病例　醫生批准出院

維基之亂　從茱蒂嘉蘭被改名談起

F1上海站推遲　賽程緊湊難找替代日

2月10日神秘力量立掃把　NASA太空員回應

巴西發現「神祕新病毒」　90％基因配對不到資料庫

倫敦首例武漢肺炎確診　全英累計9例

WHO：預測武漢肺炎高峰和結束還太早

掃光京都口罩！陸女大賺500萬災難財：數錢指甲磨掉了

更多熱門

相關新聞

高嘉瑜曝「小明真實身分」：可能主角有別名

高嘉瑜曝「小明真實身分」：可能主角有別名

武漢肺炎（新冠病毒，COVID-19）還在全球延燒，為嚴格控管防疫和以國人為優先，中央流行疫情指揮中心在12日也宣布撤回「陸配子女有條件來台」措施，正式宣告「小明無法返台」。民進黨立委高嘉瑜則在節目中透露「小明的真實身分」，整件事情的源頭要追溯到國民黨立委林奕華的一場年後記者會。

滯湖北台人集體求救　陸配：拜託總統別拋棄您的孩子

滯湖北台人集體求救　陸配：拜託總統別拋棄您的孩子

北京拒美專家協助　《福斯》女主播：病毒是武器

北京拒美專家協助　《福斯》女主播：病毒是武器

「散播大陸把台商當生化武器」邱毅：蔡台獨政權很缺德

「散播大陸把台商當生化武器」邱毅：蔡台獨政權很缺德

WHO：預測武漢肺炎高峰和結束還太早

WHO：預測武漢肺炎高峰和結束還太早

關鍵字：

日本武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

工廠偷賣口罩　一人200個被買爆

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

雲林熊貓出現惡意訂單　外送員荒郊車聚找無人

Keanna寫歌告白「雙魚座酒窩男孩」：I think I fall in love

大陸返台沒人敢載　台商徒步求救

南太鉉崩潰「下跪道歉退出WINNER」

即／湖北十堰市一區　宣布暫時管制

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

帳目少千萬元「小S老公爆護短」　明道方告上法院

破台劇尺度！跪坐焦屍、王水溶屍命案死狀駭人

0°C線逼近！入冬第二強冷氣團探8°C

2個白皙越南妹「閨房服務」太完美！台富商全身被榨乾

姊死腹中！雙胞弟腳浮出驚人印記

菲議員質詢突破盲腸：43比18禁台不禁星？

老婆爆出軌女生　董至成震驚：人生太幽默

更多

最夯影音

更多
談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？
許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

武漢肺炎全報導

武漢肺炎全報導

國內海外即時武漢肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面