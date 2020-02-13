WHO：預測武漢肺炎高峰和結束還太早　應抱持「極度謹慎」態度

▲外界逐漸樂觀之際，WHO雙頭譚德塞（Tedros Ghebreyesus）以及萊恩（Michael Ryan）警告，仍應小心謹慎。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

隨著中國武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）每日新增病例數減少，眾多疫情何時結束的預期紛紛出籠，但近日態度急轉保守的世衛組織（WHO）仍提醒，各國政府及人民千萬不要掉以輕心，現在要預測何時結束還太早，應該用「極度謹慎」的態度審視疫情。

英國BBC報導，中國日前公布的新增確診病例數據，已經降至2,015例，是過去2周以來最少的一天；自去年12月31日到本月12日，全球確診病患達4.46萬人，超過1,100人死亡。

儘管疫情發展似乎透出一線曙光，WHO秘書長譚德塞（Tedros Ghebreyesus）仍警告，「這場爆發仍有可能朝任何方向發展」。WHO公衛緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）指出，組織已有能力追蹤患者感染病毒的來源及途徑，但不包含441例中在中國境外人傳人感染的8例。

「我認為現在想試著預測疫情爆發的高峰和結束還言之過早」，不過萊恩表示，現在全中國確診病例數減少，湖北省以外的疫情擴散速度也趨緩，的確令人舒了一口氣。

WHO首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）指出，目前已有4款可能可以預防新型冠狀病毒的疫苗在研製中，「我認為我們可以找出疫苗，它會花點時間。疫苗可不是一個晚上就能做好。」