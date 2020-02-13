　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

倫敦首例武漢肺炎確診「患者在中國染病」　全英累計9例

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 英國倫敦。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲作為國際級大都市，專家並不意外倫敦出現武漢肺炎患者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國倫敦12日出現該市第一例武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）確診病患，全英確診病例來到第9例。病患曾有中國旅遊史；當地媒體形容「致命病毒已經來到倫敦」。

綜合《金融時報》及《倫敦旗幟晚報》報導，英國首席醫療觀惠媞（Chris Whitty）指出，「我們新增的病患已經被驗出新型冠狀病毒陽性，讓全英國病例總數來到第9例。」她進一步指出，該名女病患在中國染病後回到倫敦，現在已經被轉送到國民健保署（NHS）基金信託的蓋伊醫院（Guy's and St Thomas'）。

海德（Michael Head）是南安普敦大學 （University of Southampton）全球衛生相關的資深研究員，他認為武漢肺炎會在倫敦冒出頭其實並不意外，「這是一個擁有1000萬以上的人口，和幾個主要國際機場的大城市。」他表示，可以預期倫敦和全英國接下來會有更多的確診案例，「但還是希望他們都是獨立個案，而且數量不多。」

海德指出，英國現已針對1750人進行測驗完畢，多於99％的受試者都呈現陰性，對於倫敦市民而言，染病的風險暫時還非常低。

ET快訊
好市多酒精棉片上架　3大原因網友瘋狂呼籲「不要買」
工廠深夜開「紅光小門」賣口罩！每人限200個　居民買爆：比排
宣布「戰時管制」！　湖北十堰張灣區：所有樓房全面封閉管理14
2縣市大雨特報！全台午後變天一圖曝5天雨區　下波直逼寒流探8
LIVE／台灣第一枚太空火箭發射倒數　「飛鼠一號」台東南田升
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北京拒美專家赴中協助　《福斯》女主播列舉時間表質疑：病毒其實是武器

陸男帶空行李箱赴日買口罩　關西機場被逮跳針掰「熟人拜託」

WHO：預測武漢肺炎高峰和結束還太早　應抱持「極度謹慎」態度

WHO把台灣算在中國疫區內　歐洲多國議員聯名要求秘書長更正

外交部：台灣獲美邀請　成國際宗教自由聯盟觀察員

倫敦首例武漢肺炎確診「患者在中國染病」　全英累計9例

維基百科之亂　從茱蒂嘉蘭「被改名」談起

柬埔寨同意郵輪靠港！　威士特丹號「1455名人球」可以回家了

俄羅斯2新冠病毒確診病例　醫生批准出院無病毒反應

F1上海站確定推遲　FIA：賽程緊湊難找替代日期

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

「身分證有2、1、4」享優惠！　情人節手搖飲、咖啡推買1送1

奶音萌翻網！雙胞胎無俚頭對話　狂問「長頸鹿怎麼叫」她楞：蛤？

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

宋茜.宋威龍《下一站是幸福》喝交杯酒　勾脖摟腰...兩人緊緊擁抱乾杯

龜山島比照「惡魔島」建防疫專區？　陳時中：趴趴走隔離者可考慮送去

北京拒美專家赴中協助　《福斯》女主播列舉時間表質疑：病毒其實是武器

陸男帶空行李箱赴日買口罩　關西機場被逮跳針掰「熟人拜託」

WHO：預測武漢肺炎高峰和結束還太早　應抱持「極度謹慎」態度

WHO把台灣算在中國疫區內　歐洲多國議員聯名要求秘書長更正

外交部：台灣獲美邀請　成國際宗教自由聯盟觀察員

倫敦首例武漢肺炎確診「患者在中國染病」　全英累計9例

維基百科之亂　從茱蒂嘉蘭「被改名」談起

柬埔寨同意郵輪靠港！　威士特丹號「1455名人球」可以回家了

俄羅斯2新冠病毒確診病例　醫生批准出院無病毒反應

F1上海站確定推遲　FIA：賽程緊湊難找替代日期

「小英防疫靠運氣還不夠」　前藍委點出SARS經驗關鍵：話別搶太快

高嘉瑜驚曝「小明真實身分」！政策急轉彎不能返台　「可能主角有別名」

「拜託總統別拋棄您的孩子」陸配：我們的家已在台灣　滯湖北900台人集體求救

北京拒美專家赴中協助　《福斯》女主播列舉時間表質疑：病毒其實是武器

迪士尼《美女與野獸》園區即將開幕！粉嫩夢幻城堡讓你置身童話

《權力遊戲》蘇菲特納爆懷孕啦！　喬強納斯結婚9月興奮當爸

《謗法》驚悚特效嚇翻觀眾　鄭知蘇怒掐前輩成東鎰脖子

工讀生出來！《超「人」氣動物園》都是人扮的　安宰弘看紀錄片學的

人正話不多！靠「一個眼神撩走你」星座女Top3　冰山天蠍超會抓時機對眼

「散播大陸把台商當生化武器」邱毅：蔡台獨政權很缺德！挑撥兩岸人民情感

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

國際熱門新聞

姊死腹中！雙胞弟腳浮出驚人印記

菲議員質詢突破盲腸：43比18禁台不禁星？

柬埔寨同意　威士特丹號可以靠港

拍下2鼠打架瞬間！他奪攝影票選獎

公主號檢疫官口罩、手套也確診！原因曝光

WHO中國疫區含台灣　歐議員要求更正

俄2新冠病毒確診病例　醫生批准出院

維基之亂　從茱蒂嘉蘭被改名談起

F1上海站推遲　賽程緊湊難找替代日

2月10日神秘力量立掃把　NASA太空員回應

巴西發現「神祕新病毒」　90％基因配對不到資料庫

倫敦首例武漢肺炎確診　全英累計9例

WHO：預測武漢肺炎高峰和結束還太早

掃光京都口罩！陸女大賺500萬災難財：數錢指甲磨掉了

更多熱門

相關新聞

我擁5項反擊菲　衝擊台15萬菲工

我擁5項反擊菲　衝擊台15萬菲工

受武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）影響，菲律賓民航委員會（CAB）10日宣布，基於「一中政策」禁止台灣人入境。消息讓許多台灣民眾無法接受，朝野立委更喊話政府應該反制，由於近2天菲國政府在召開會議討論，屆時菲方若遲遲不肯釋出善意，一旦台灣開始祭出反制措施，恐怕將衝擊仍在台灣的15萬菲籍移工。

台灣負壓病房1100間　王定宇：贏過日本

台灣負壓病房1100間　王定宇：贏過日本

好市多酒精棉片上架　網友呼籲：不要買

好市多酒精棉片上架　網友呼籲：不要買

俄2新冠病毒確診病例　醫生批准出院

俄2新冠病毒確診病例　醫生批准出院

F1上海站推遲　賽程緊湊難找替代日

F1上海站推遲　賽程緊湊難找替代日

關鍵字：

英國倫敦武漢肺炎新冠病毒COVlD-19

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

工廠偷賣口罩　一人200個被買爆

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

雲林熊貓出現惡意訂單　外送員荒郊車聚找無人

Keanna寫歌告白「雙魚座酒窩男孩」：I think I fall in love

大陸返台沒人敢載　台商徒步求救

南太鉉崩潰「下跪道歉退出WINNER」

即／湖北十堰市一區　宣布暫時管制

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

帳目少千萬元「小S老公爆護短」　明道方告上法院

破台劇尺度！跪坐焦屍、王水溶屍命案死狀駭人

0°C線逼近！入冬第二強冷氣團探8°C

2個白皙越南妹「閨房服務」太完美！台富商全身被榨乾

姊死腹中！雙胞弟腳浮出驚人印記

菲議員質詢突破盲腸：43比18禁台不禁星？

老婆爆出軌女生　董至成震驚：人生太幽默

更多

最夯影音

更多
談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？
許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

武漢肺炎全報導

武漢肺炎全報導

國內海外即時武漢肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面