F1上海站確定推遲　FIA：賽程緊湊難找替代日期

▲F1中國大獎賽海報。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

原定在4月19日舉辦的一級方程式賽車（Formula One，F1）中國站，現在因為新冠病毒COVLD-19（俗稱：武漢肺炎）疫情延燒，考量到車手與觀眾的健康，主辦方國際汽車聯盟（FIA）12日確定推遲中國大獎賽賽事，但由於今年的賽事相當緊湊，能否另尋時間點順利舉辦賽事還是未知數。

一級方程式集團總經理羅斯（Ross Brawn）曾表示，會重新安排中國賽事的時間表，而不是取消。但一級方程式集團執行長蔡斯（Chase Carey）也表示，比賽行程相當滿，很少有周末是空下來的，所以這將會是個挑戰。

FIA和一級方程式集團將會持續觀察疫情發展，如果情況有所改善，就會研擬賽程替代日期可行性。.

▲F1在2020年的賽程。（圖／翻攝自F1官方網站）

此次F1中國大獎賽是在上海國際賽車場舉辦，距離武漢約為800公里，和疫情爆發地點相當接近，做為新賽季的第4場比賽，任何賽事的更動都相當令人關注。

根據《路透社》報導，蔡斯表示，雖然現在在中國以外的國家疫情尚不嚴重，但還是要考量到病毒向外傳播的可能性，將持續觀察是否會影響到預定在4月5日舉辦的越南大獎賽，這是越南第一次首次舉辦F1賽事。

在疫情影響之下，原定在中國舉辦的多項運動賽事皆推遲或取消，包括世界室內田徑錦標賽和電動方程式錦標賽（Formula E），而上次F1賽事受到推遲是在2011年的巴林（Bahrain）大獎賽，當時是因為國家內亂讓賽事受到影響。