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柬埔寨同意郵輪靠港！　威士特丹號「1455名人球」可以回家了

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▲▼荷美航運公司經營的威士特丹號郵輪（MS Westerdam）。（圖／達志影像／美聯社）

▲荷美航運公司經營的威士特丹號郵輪。（資料照／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

荷美航運公司旗下郵輪威士特丹號（MS Westerdam）接連遭多國拒絕靠港後，12日發聲明表示獲得柬埔寨的靠港許可，將於13日停靠柬埔寨施亞努港（Sihanoukville），並安排旅客搭乘包機前往金邊，有望終結多日來的「海上人球」驚魂。

根據《今日美國》（USA TODAY）報導，威士特丹號於2月1日從香港出發，原定讓乘客於上海下船，但由於新型冠狀病毒疫情擴大，迫使更改行程。儘管荷美航運公司保證船上1455名乘客和802名船員沒有出現疑似病例，但仍遭多國拒絕靠港。

威士特丹號原本計畫轉靠日本橫濱，但日本政府憂心造成疫情蔓延，拒絕郵輪靠岸。隨後包括美國屬地關島、菲律賓等多國也陸續拒絕其靠岸請求。荷美航運原本宣布已經獲得泰國當局的靠港許可，但泰國衛生部長隔日隨即下令禁止該船靠岸。

荷美航運公關部門12日發表聲明宣布，「我們已經獲得（靠港的）所有許可，我們非常感謝柬埔寨當局的支持。」據悉，威士特丹號在柬埔寨靠岸後，將在施亞努港停留數日，屆時乘客可以搭乘包機前往金邊，仍後轉搭其他航班返國。荷美航運承諾負擔所有航班費用，並提供乘客全額退費和未來航次的抵用金。

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