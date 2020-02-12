15家口罩商助攻千萬產能！經濟部公佈60條產線分配結果

▲經濟部今（12）日公告口罩60條產線分配結果。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，近期口罩一罩難求，政府斥資自建口罩產線，經濟部今（12）日公告60條產線分配結果，包括康匠、永猷、恒大等15家口罩業者助攻，預計三月起力拚千萬片產能。

依據經濟部規劃，國內口罩未來每週日產能可增加70萬片，兩週後可望達到460萬片。隨著60台新機具投入生產後，3月上旬產能可達到1000萬片。

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經濟部工業局今天公佈60條口罩產線遴選結果，國內大廠如康那香等15家廠商入列。其中，康匠、永猷、恒大各獲得10條產線，康那香、順益利獲得5條，舜堡獲得4條，宣德與格安德各獲得3條。

其次，香港商麥迪康、淨新與易廷各獲2條產線；威欣利、加利、奕綸與昭惠各獲得1條產線。依據地區別觀察，北部地區以八家為最多，南部地區有五家，中部地區則有二家。

官員指出，上述口罩廠商須於下月2日前完成新機台安裝並開始生產，每一新機台每週產能至少70萬片口罩，每一新機台總產量至少500萬片口罩；其中，500萬片中的120萬片政府不收購，為廠商必須提供；其餘的380萬片則依照目前的徵用價格徵用。

經濟部表示，原來需要半年工期的口罩產線，因有工具機、機械業者的主動協助，希望可以用台灣世界級的技術跟零組件，支援政府打造產線，工期壓縮在一個月內全部完工，堪稱「不可能的任務」，助攻國內口罩日產能自三月起上看千萬片。