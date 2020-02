姊姊胎死腹中！雙胞胎弟膝蓋「浮出驚天印記」...辣媽一看淚崩：被吸收了

▲男嬰左腿膝蓋上的胎記讓該名媽媽看了相當驚訝。(圖/翻攝自KisLevonia Givens臉書)



記者曾羿翔/綜合報導



美國路易斯安那州28歲媽媽吉凡斯(KisLevonia Givens)在年初成功生下男嬰,卻發現兒子的膝蓋上有一個不尋常的胎記,這個胎記讓她感到相當震驚,因為長得跟當初懷孕10周後就胎死腹中的雙胞胎姊的超音波影像極為相似。吉凡斯表示,這會讓兒子記住未曾見過面的姊姊。



綜合外媒報導,吉凡斯其實早已育有4個孩子,她在去年發現自己又再次懷孕,在懷孕9周去做產檢時,竟然發現同時有2個胚胎,接著開心地告訴家人,她準備要當6個孩子的媽媽了。

但後來醫師告知胚胎性別後卻發現,吉凡斯肚中的其中一個胚胎比另一個小上許多,且只能聽到一個心音。吉凡斯得知後心碎,連忙跑了4家產檢醫院求證,但都得到一樣的答案,後來在第13周前往產檢後,被醫師告知其中一個胚胎已經無生命跡象,推斷在第11周就已經死亡。

▲醫師解釋,會有該狀況是因為雙胎輸血綜合徵。(圖/翻攝自KisLevonia Givens臉書)



醫師對此解釋,這種狀況叫雙胎輸血綜合徵(TTTS),也就是在懷孕早期,雙胞胎中一個流產,組織被母體或另一個胚胎吸收,好發在30歲左右且生過多胎的媽媽,有可能是染色體異常所導致。吉凡斯表示,她感到傷心又驚訝,因為胎兒被吸收了,她才剛向家人告知雙胞胎的喜訊。

後來吉凡斯在1月27日提早三周產下健康男嬰,取名為Payelon,讓她更驚訝的是,護士抱著男嬰來她面前時,指著男嬰左腿膝蓋上的胎記讓她看。吉凡斯向媒體表示,這個胎記與懷孕10周後就胎死腹中的雙胞胎姊超音波影像極為相似,這將讓男嬰記住這位未曾見過面的親姊姊。

Baby dies and 'vanishes' in the womb - but leaves her twin brother with an 'amazing' birthmark in the same shape as her own 10-week ultrasound scan image

via https://t.co/BR8uKYDTCH https://t.co/FatstYL75b