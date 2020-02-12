數百億元救急活水來了！八大公股銀　4大紓困方式一次看

▲台銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

因應武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情蔓延，八大公股銀行提供數百億元的資金救急，讓企業、小微企業可以安心抗疫、繼續營運。

而八大公股銀紓困方案陸續出爐，主要有四大方向：一，對於中小、小微企業部分公股銀行提供優利貸款；二，對於原有中小企業、因疫情而遭到放無薪假者，可以向銀行申請展期或延期、三，信用卡卡友只要符合條件者，就可以延繳3個月；四，配合各級政府、政府訂定的紓困方案，解決產業資金調度和營運周轉的問題。

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一，針對中小企業、小微企業優利貸款，目前包含台銀、華銀、兆豐銀、合庫等都有提出優利貸款方案，以兆豐銀的「愛企貸」利率只有1.83%，融資期限最長三年，而台銀匡列50億元、華銀40億元、合庫也匡列100億元江湖救急，協助受影響的個人或相關企業紓困方案。

▲兆豐銀針對疫情推出愛企貸，利率最低只有1.83%、貸款期限最長三年。（圖／兆豐銀提供）

二，對原有的企業或者是客戶，因為疫情而營運困難以及被迫放無薪假者，可以向銀行申請展延，以台銀來說，最長可以展延6個月，也就是說如果貸款期限7年的話，貸款期限可以延長為7年半。

三，信用卡卡費延繳，多數可以延繳三期（或90天、三個月等），但是必須要符合條件者，主要是三類民眾可以延繳，包含第一線的醫護人員、因感染者必須要隔離者、以及因疫情滯留大陸無法返台者。

四，目前行政院也正在研擬部分因疫情而營運困難產業紓困方案，八大公股銀行未來也會配合辦理。

▼八大公股銀行紓困方案。（表／記者吳靜君、資料來源／各公股銀行，以銀行公告為準）