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菲律賓議員質詢突破盲腸　43比18「你禁台灣不禁新加坡？」嗆爆官員

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▲▼菲律賓議員阿班特（Benny Abante）。（圖／翻攝自Benny Abante）

▲菲律賓議員阿班特（Benny Abante）。（圖／翻攝自Benny Abante）

記者林彥臣／綜合報導

受到武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情衝擊全球，菲律賓在10日宣布已經禁止從中國、香港、澳門的旅客入境，但是基於「一中原則」，也禁止台灣旅客入境，讓許多台灣民眾難以接受。立委王定宇就在臉書上，分享了菲律賓CNN直播菲律賓議會的開會內容，確有一位議員就台灣與新加坡的確診數，質疑衛生官員做的決定。

在菲律賓的議會中，國會議員阿班特（Benny Abante）質詢衛生官員，為什麼不對新加坡實施旅行限制，卻對台灣實施旅行限制，台灣不是中國的一部分。

衛生官員被問到這個問題之後，與幕僚人員交換了許久的意見之後，才回答，因為中國與台灣之間的人員移動相當頻繁，兩地之間飛行不用1個小時，所以著眼於這一類的案例，才做這樣的決定。

▲▼菲律賓阿班特（Benny Abante）質詢衛生官員，為什麼禁台灣不禁新加坡。（圖／翻攝自CNN Philippines）

▲菲律賓議員阿班特（Benny Abante，第一排左二）質詢衛生官員（右一），為什麼禁台灣不禁新加坡。（圖／翻攝自CNN Philippines）

阿班特接著提問，「你知道台灣確診幾例嗎？」

衛生官員回答，「18例」

阿班特說，「18例，那新加坡呢？」

衛生官員說，「43例。」

阿班特說，那你為什麼不禁新加坡？為什麼禁止台灣不禁新加坡？

阿班特說完，整個會議廳的人全都笑翻。

事實上，衛生官員提到的中國與台灣之間人員移動頻繁的因素並不存在，因為從6日開始台灣就已經全面禁止中國旅客入境，並且將中國全境列為紅色旅遊警示。

立委王定宇在臉書中，特別感謝菲律賓台僑吳先生提供這段直播。王定宇還說，這議員壞壞，根本是逼菲律賓政府承認是因為媚共政治因素，而不是防疫需要嘛！

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