口罩說當我塑膠？經部發文：係金A「感謝南六、康那香大廠力挺！」

▲經濟部今（12）日發文表示，口罩的主要原料是不織布，不織布則是塑膠製品，強調原料都有國產。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

口罩產能追追追，網友賜梗：如果口罩說當我塑膠？經濟部今（12）日發文表示，口罩的主要原料是不織布，不織布則是塑膠製品，強調原料都有國產，防疫期間特別感謝南六、康那香、台塑等大廠相挺，穩定提供口罩原料。

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情升溫，台南市長黃偉哲呼籲中央注意口罩原物料缺乏議題，經濟部今天表示，沈榮津部長已經與黃市長通過電話，黃市長表示，僅是提醒中央要注意原物料，並非指會缺料。沈部長也向黃市長說明，經濟部已經分階段、逐項盤點各種原物料，相關的原物料皆供應無虞。

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經濟部指出，工業局已積極和台灣區不織布工業同業公會理事長陳世中、口罩原料廠商及口罩製造商多次開會研商，分階段、逐項確認原物料供應情況。目前徵用之醫療口罩主要材料為三層不織布，包括內層親水不織布、中層熔噴不織布、外層紡黏不織布；以及鼻樑條、耳掛等主要材料。

官員強調，相關材料都有國產，且國內的材料供應量與備用存量都足夠，感謝包括南六、康那香、恒大、敏成等不織布廠商，以及台塑等材料廠商可以在國家防疫需要時，能夠共體時艱，並優先供應國內口罩生產需求，確保國內供應無虞。