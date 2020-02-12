捐款防疫首例！　玉山金捐1500萬向第一線防疫人員致敬

▲玉山人主動發起「向醫師、護理師及第一線防疫人員致敬」專案捐款活動，向防疫人員加油打氣。（圖／玉山金提供）

記者紀佳妘／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情延燒，玉山金今（12）日宣布，為表達對於防疫人員感謝的心意與支持的力量，由玉山人主動發起「向醫師、護理師及第一線防疫人員致敬」專案捐款活動，許多主管同仁熱烈響應，與玉山金控及玉山志工基金會共同捐出1,500萬元，款項全數捐至「衛生福利部疾病管制署」帳戶，作為防疫人員關懷及相關工作推動，並向防疫人員加油打氣。

玉山金控總經理黃男州表示，武漢肺炎全球確人數、死亡人數皆超過當年SARS，不過目前台灣確診案例控制在18人，代表台灣在疫情控制上做得相當好，這次玉山人、玉山金控與玉山志工基金會共同捐出1,500萬元，向醫師、護理師及第一線防疫人員致敬，並表達一點心意。

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新型冠狀病毒肺炎使民眾減少外出，為充足血源，玉山銀行攜手6師公會舉辦「一份愛可以牽引更多的愛」捐血活動，2月17、18日在全台各地設置14個捐血點，共同號召顧客、民眾、6師公會會員及玉山同仁一起捲起衣袖，也邀請社會大眾響應愛心。

此外，玉山銀行即日起啟動顧客關懷機制，首先在信用卡業務提供需居家隔離而影響繳款的顧客，將協助減免違約金、循環息的收取，並視個案狀況提供繳款展延方案。

第二，房信貸業務顧客如不便外出繳款者，可多加運用便利的玉山網路銀行、行動銀行進行轉帳，有資金需求的顧客也可透過「e指可貸」，免出門也可申請貸款。

第三，協助國內防疫相關產業如生產醫療設備、耗材企業擴大產能，結合信保基金提供最高3,000萬元優惠利率貸款；第四，玉山銀行於第一時間了解企業顧客受疫情影響停工、減產狀況，主動關懷並視情況給予融資與諮詢等協助。