精測去年每股賺近兩個股本達19.07元　每股配發10元現金股利

▲精測總經理黃水可 。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

半導體測試介面廠中華精測（6510）今（12）日公布去（2019）年第4季業績，去年第4季每股盈餘5.06元，全年每股盈餘19.07元，為近三年低點。然而值得注意的是，在5G趨勢帶動下，5G手機晶片在垂直式探針卡（VPC）去年第4季營收占比達58%，全年占雙位數，成為關鍵動能。

中華精測去年第4季單季營收達10.1 億元，季減8.6 %，年增39.8 %；單季稅後淨利1.66億元，季減33.1%，年增0.7%，每股盈餘5.06元。去年全年合併營收33.9億元，較前年增3.3%；全年稅後淨利6.25億元，年減12.7%，全年每股盈餘19.07元，經董事會通過盈餘分配案將提升股東股利分配率至52%，擬配發每股現金股利10元。



中華精測表示，第4季為產業傳統淡季，公司持續優化產品組合並擴大布局；此外，全新垂直式探針卡（VPC）產品線也於該季度開始擴充產能，並逐步貢獻營收。

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以產品分布來看，第四季營收來看，5G手機晶片（AP）的VPC已占整體VPC營收的58.8%，不但高於前一季度的6.5%，亦超越去年同期的39.9%，成為推動VPC業績的成長關鍵，以2019全年度總營收33.9億元來看，VPC營收比重符合預期成長目標，達雙位數之百分比。

在技術進展方面，中華精測的VPC以錫墊間距（C4 Pad Pitch）作為製程技術演進之標準，就2019年第四季各製程貢獻營收比重，C4 Pad Pitch小於80微米占營收比重明顯提升，單季占比達9.0％，80~89微米以及90~100微米合計占營收比重達71.1%。

獲利率方面，中華精測持續分散客源並優化產品組合，去年第4季單季毛利率達53.7%，較前一季減少1.1個百分點，較去年同期增加1.3個百分點；獲利方面，營業利益率於該季達31%，優於前一季與去年同期皆為28%的成績。另方面，由於終止特定用途PCB生產計劃，當季提列設備資產減損損失8,921萬元後，每股盈餘仍達5.06元，符合預期。

中華精測明（13）日召開線上法說會，總經理黃水可將針對公司2019年第四季及全年財報結果做說明，以及對今年營運前景發表最新看法。