疫情繃緊金融業神經　玉山金保守看待：中國子行放款零成長沒關係

▲玉山金總經理黃男州。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情蔓延，玉山金控總經理黃男州今（12）日在線上法說會上指出，無論海內外分行已啟動「營運連續計畫」，金融業面對所有顧客，最重要的是確保營運不中斷，至於是否會衝擊到今年獲利表現，他認為，台灣營運占整體獲利8成，即使海外獲利稍有影響，但衝擊不至於太大，預期疫情穩定後，會有回補效果。

疫情尚未見遏止之勢，各界關注今年營運展望，玉山金控總經理黃男州表示，從總體經濟環境來看，原先關注中美貿易戰的議題，而1月以來則是武漢肺炎疫情的影響，目前來看台灣相對溫和，防疫方面做得很好，不過後續仍得觀察大陸復工情況，以及疫情是否能獲得控制。

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黃男州進一步指出，玉山大陸子行才剛開始運行，對整體獲利貢獻不到1%，因此獲利並不會有任何影響，但會要求以資產安全、品質為第一順位，業務成長則為其次，最重要的是在疫情期間，保持營運不中斷，同時也留意整體信用風險，度過這段比較困難的時期。此外，大陸子行放款業務在疫情期間，最重要的是信用風險、資產安全，「中國子行放款沒有成長也沒關係」，這是安全營運穩定最重要的事。

至於疫情影響為何，黃男州則說，首先是海內外分行或子行已做好相關防疫措施，以確保同仁安全及客戶的安全，目前各據點同仁都會戴口罩、量體溫，同時也宣導用肥皂洗手、酒精消毒，避免出現感染問題。

第二是各據點已啟動「營運連續計畫」，包含香港、大陸等地，由於金融業面對所有客戶，因此業務營運不能中斷，疫情若有擴散的話，也會啟動異地備援、AB組輪值等機制。不過，到目前為止，所有海外員工都健康平安，直呼「老天有保佑」。

黃男州也提及，目前香港業務量較大，當地同仁採取AB組輪流上班，目前營運仍屬正常，不過現階段因有自主隔離14天的規定，難免會造成業務不方便，不過這是為了保護所有人的安全措施，而時間久了仍會對營運造成影響。

整體來看，黃男州強調，台灣營運占玉山整體獲利8成，儘管海外獲利稍有影響，但整體影響仍有限，預期疫情穩定後，會有部分反彈效果，從過去SARS經驗來看，在消費、旅遊觀光上會有回補效應。

外界關注房市後續變化，黃男州認為，台灣吸取2003年SARS經驗，這次防疫工作做得相當好，同樣在房市也是同樣觀念，初步判斷影響不大，首先是當時房地產有很大的跌幅，儘管跌深但也很快回升，由於2003年利率較高，建商可短天期持有，但現在利率較低，加上前陣子房地產量有溫和成長，因此有了SARS經驗，這次主要看疫情會維持多久，以目前來看，價格不會有太大成長，只是量會稍微停滯一下。