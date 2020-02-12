　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

疫情繃緊金融業神經　玉山金保守看待：中國子行放款零成長沒關係

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 玉山金總經理黃男州。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲玉山金總經理黃男州。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情蔓延，玉山金控總經理黃男州今（12）日在線上法說會上指出，無論海內外分行已啟動「營運連續計畫」，金融業面對所有顧客，最重要的是確保營運不中斷，至於是否會衝擊到今年獲利表現，他認為，台灣營運占整體獲利8成，即使海外獲利稍有影響，但衝擊不至於太大，預期疫情穩定後，會有回補效果。

疫情尚未見遏止之勢，各界關注今年營運展望，玉山金控總經理黃男州表示，從總體經濟環境來看，原先關注中美貿易戰的議題，而1月以來則是武漢肺炎疫情的影響，目前來看台灣相對溫和，防疫方面做得很好，不過後續仍得觀察大陸復工情況，以及疫情是否能獲得控制。

請繼續往下閱讀...

黃男州進一步指出，玉山大陸子行才剛開始運行，對整體獲利貢獻不到1%，因此獲利並不會有任何影響，但會要求以資產安全、品質為第一順位，業務成長則為其次，最重要的是在疫情期間，保持營運不中斷，同時也留意整體信用風險，度過這段比較困難的時期。此外，大陸子行放款業務在疫情期間，最重要的是信用風險、資產安全，「中國子行放款沒有成長也沒關係」，這是安全營運穩定最重要的事。

至於疫情影響為何，黃男州則說，首先是海內外分行或子行已做好相關防疫措施，以確保同仁安全及客戶的安全，目前各據點同仁都會戴口罩、量體溫，同時也宣導用肥皂洗手、酒精消毒，避免出現感染問題。

第二是各據點已啟動「營運連續計畫」，包含香港、大陸等地，由於金融業面對所有客戶，因此業務營運不能中斷，疫情若有擴散的話，也會啟動異地備援、AB組輪值等機制。不過，到目前為止，所有海外員工都健康平安，直呼「老天有保佑」。

黃男州也提及，目前香港業務量較大，當地同仁採取AB組輪流上班，目前營運仍屬正常，不過現階段因有自主隔離14天的規定，難免會造成業務不方便，不過這是為了保護所有人的安全措施，而時間久了仍會對營運造成影響。

整體來看，黃男州強調，台灣營運占玉山整體獲利8成，儘管海外獲利稍有影響，但整體影響仍有限，預期疫情穩定後，會有部分反彈效果，從過去SARS經驗來看，在消費、旅遊觀光上會有回補效應。

外界關注房市後續變化，黃男州認為，台灣吸取2003年SARS經驗，這次防疫工作做得相當好，同樣在房市也是同樣觀念，初步判斷影響不大，首先是當時房地產有很大的跌幅，儘管跌深但也很快回升，由於2003年利率較高，建商可短天期持有，但現在利率較低，加上前陣子房地產量有溫和成長，因此有了SARS經驗，這次主要看疫情會維持多久，以目前來看，價格不會有太大成長，只是量會稍微停滯一下。

ET快訊
《鬼怪》25歲女星死因曝光！「1月前急速惡化」首爾市政府發文
生完才知小孩性別…100kg厚片女哭認：難過！「被綁著生」血
湖北街景曝「每天有敲門聲」　滯留台人絕望了：我們不是病毒、生
「社區感染總有一天來臨」名醫舉「明天過後」4可能：我們應該怕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台股收盤小漲17點　遇月線反壓失11800點關卡

武漢肺炎帶動外包市場增56%　網路電商最搶手

台灣大收購結合未申報　遭公平會開罰50萬元

你花錢我打折！經濟部擬推20億夜市餐廳商圈抵用券

電動化動力汽車　5年後全球預將達3千萬輛

工商團體：抵用券僅能短期延長企業壽命　製造業也需紓困措施

新冠疫情打趴原油走勢　專家預估下周油價再降一角

亞諾法靶向新冠肺炎治療性抗體取得突破　最快6個月啟動人體臨床

防疫也要拚經濟！政府要發「振興抵用券」擬以百億特別預算力挺服務業

鴻海重訊聲明：路透報導中國廠區復工時程「並非事實」　

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

宋茜.宋威龍《下一站是幸福》喝交杯酒　勾脖摟腰...兩人緊緊擁抱乾杯

「身分證有2、1、4」享優惠！　情人節手搖飲、咖啡推買1送1

奶音萌翻網！雙胞胎無俚頭對話　狂問「長頸鹿怎麼叫」她楞：蛤？

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

龜山島比照「惡魔島」建防疫專區？　陳時中：趴趴走隔離者可考慮送去

台股收盤小漲17點　遇月線反壓失11800點關卡

武漢肺炎帶動外包市場增56%　網路電商最搶手

台灣大收購結合未申報　遭公平會開罰50萬元

你花錢我打折！經濟部擬推20億夜市餐廳商圈抵用券

電動化動力汽車　5年後全球預將達3千萬輛

工商團體：抵用券僅能短期延長企業壽命　製造業也需紓困措施

新冠疫情打趴原油走勢　專家預估下周油價再降一角

亞諾法靶向新冠肺炎治療性抗體取得突破　最快6個月啟動人體臨床

防疫也要拚經濟！政府要發「振興抵用券」擬以百億特別預算力挺服務業

鴻海重訊聲明：路透報導中國廠區復工時程「並非事實」　

瘋電影／暴走曼哈頓　黑吃黑極惡之道

分居女友回來拜託「幫我修手機」　誤點LINE驚見「她時薪2萬元」

2歲Lucy臉冒紅疹「一直好不了」！　被診斷真正病因…「樂觀反應」讓隋棠笑哭

台股收盤小漲17點　遇月線反壓失11800點關卡

中職／連3季20轟　張志豪：今年加強選球眼

新冠肺炎疫情延燒　中藥「防疫小包」成搶手貨

蘋果官網背包照有亮點　驚見沒有瀏海的手機...引發網友熱議「iPhone 12現身了！」

武漢肺炎帶動外包市場增56%　網路電商最搶手

上任1年多第3次出席行政院會　韓國瑜討口罩：高雄一天要55萬個

接回「鑽石公主號」台人？指揮中心14:00最新說明

財經熱門新聞

2/15補班　這天到職加班費可能少一天

15家口罩商助攻千萬產能！經濟部公佈60條產線分配結果

網瘋傳工程師咳嗽發燒被隔離　仁寶、英特爾回應了

捐款防疫首例！玉山金捐1500萬

口罩說當我塑膠？經部發文：係金A！

鴻海重訊聲明：路透報導中國廠區復工時程「並非事實」　

21日將被斷訊13頻道？北都向蔡英文求救

數百億元資金救急　八大公股銀紓困方案一次看

更多熱門

相關新聞

陸財政部提前下達7.7兆新增地方債

陸財政部提前下達7.7兆新增地方債

面對武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）疫情延燒，大陸官方透過積極的財政政策搶救地方經濟。據大陸財政部11日最新公告，已提前下達2020年新增地方政府債務限額8480億元（人民幣，下同）；至此，今年大陸財政部共計提前下達新增地方政府債務限額1兆8480億元，約和新台幣7.7兆元。

台隆手創館追加乾洗手　官網開賣

台隆手創館追加乾洗手　官網開賣

快訊／柯文哲準備公布紓困政策：簡易企業融資、市有財產租金減免　

快訊／柯文哲準備公布紓困政策：簡易企業融資、市有財產租金減免　

崎陽軒豪送4000燒賣便當上鑽石公主號

崎陽軒豪送4000燒賣便當上鑽石公主號

廠商贊助乾洗手　各獲15瓶助抗疫

廠商贊助乾洗手　各獲15瓶助抗疫

關鍵字：

玉山金黃男州疫情武漢肺炎房市SARS獲利

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

工廠偷賣口罩　一人200個被買爆

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

婦第14天解除隔離　第19天確診入院

滯湖北台人集體求救　陸配：拜託總統別拋棄您的孩子

好市多酒精棉片上架　網友呼籲：不要買

赴日戴「台灣人胸章」　486先生曝：真的有差

雲林熊貓出現惡意訂單　外送員荒郊車聚找無人

我擁5項反擊菲　衝擊台15萬菲工

陸配子女不選「台籍」有五理由

南太鉉崩潰「下跪道歉退出WINNER」

Keanna寫歌告白「雙魚座酒窩男孩」：I think I fall in love

帳目少千萬元「小S老公爆護短」　明道方告上法院

大陸返台沒人敢載　台商徒步求救

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

破台劇尺度！跪坐焦屍、王水溶屍命案死狀駭人

更多

最夯影音

更多
談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？
許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面