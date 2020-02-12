啥米！期限已過　尚有46家境外電商沒開發票 eBay、NBA都在內

▲eBay。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳靜君／台北報導

財政部要求只要在我國開立稅籍的境外電商，今年1月起都要開發票，眾所周知，大型的境外電商如Goole、Apple等都已經在去年陸續開立；不過仍有46家境外電商仍未開發票，包含eBay、Adobe、NBA等都在名單內。

根據財政部統計資料顯示，目前在我國設立稅籍、且營業中的境外電商有112家，已經開立的境外電商僅有66家，剩餘46家未開立；財政部台北國稅局指出，目前有和稅務代理人聯繫上的有28家，剩下18家無法取得聯繫，或者被「已讀不回」。

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而有聯繫上比較知名的企業包含Adobe、eBay、Vimeo等，這些企業皆表示，因為因應我國的稅務獨特性，系統調整時間比較久，所以才會超時，目前系統還在測試中；但也有知名企業無法取得聯繫，像是NBA、日經等。國稅局官員表示，除了與稅務代理人聯繫外，國稅局也試圖以mail、航空郵件等方式與企業聯繫。

對於屢勸不聽的境外電商，財政部國稅局也正在研議相關的因應方式，以落實稅務上的公平。國稅局官員表示，依據現行的法規，可以以營業稅法51條、52條，漏開發票可以依稅額處5倍以下的罰鍰，但是罰鍰不得超過100萬元，一年查獲三次可以停止其營業。

或者依稅捐稽徵法44條規範，依照銷售總額的5倍以下罰鍰，同樣罰鍰不超過100萬元，國稅局會擇一從重處分。但值得注意的是，因為境外電商的營業模式與實體通路和店面不同，所以如何使其停止營業則還要進一步思考。

但是國稅局強調，目前還未有民眾檢舉境外電商未開發票情形，但是政府也會進行查核，若被查核到的話會被處分，所以境外電商還是盡早開立發票。