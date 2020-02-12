東元無錫廠復工率達8成　董座邱純枝：估衝擊首季10%營收





▲左起為貿協董事長黃志芳、貿協董事長黃志芳、東元集團會長黃茂雄、東元董事長邱純枝、代理總經理連昭志。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情延燒，東元（1504）董事長邱純枝今（12）日表示，大陸廠已經從2月10日開始陸續復工，只是復工率約在3成-8成不等，目前正觀察是否影響3月的備料供應，並做好最壞的打算，最多衝擊首季的營收達10％。

邱純枝表示，東元無錫廠已經在10日復工，復工率達8成，主要生產大小馬達；南昌廠也已經在11日復工，復工率達9成，生產大馬達及部件，目前各廠依照疫情和當地政府規定不同，而有3成-8成不等的復工率。

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邱純枝指出，目前來看，對1月不會造成影響，而2月的備料供應也已經在1月備齊，但是因為3月的備料是2月生產，所以正在觀察是否會受到影響，並已經做好最壞的打算，最多衝擊首季的營收達10％，但還是希望可以控制到最小程度的影響。

東元集團會長黃茂雄表示，集團採取多角化經營，所以風險比較分散，目前來看餐飲方面對精緻餐廳的衝擊較大，最多估計影響業績達30%，但是對速食快餐的部分影響較小，估計衝擊業績達10％-15%左右，但是旗下摩斯漢堡可以外帶、外送，再加上一年前就布局配送，正好派上用場。

針對菲律賓「禁止台灣入境」黃茂雄指出，菲律賓對集團營收影響不到1%，所以還在可控範圍，只是對未來的發展會有限制，但是擔心不知道還會影響多久，後續願意出面跟菲律賓政府交涉，開放對台灣的限制。