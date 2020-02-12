是時候了！因應疫情　企業該為遠距上班做準備

▲KPMG會計師事務所表示，因應武漢病毒的疫情，企業可以開始思考遠距上班及相關的解決方案，維持企業正常營運（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者吳靜君／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情導致企業延後開工，使得企業不得不開始思考遠距辦公的計畫，這就考驗企業的數位化程度以及能力，進而加速企業導入資訊科技解決方案以支援正常營運。

KPMG安侯建業今（12）日表示，企業可能面臨無法商業活動或即時回應與解決客戶的考驗，如何確保稅務和規遵循作業正確能正確、準時申報，也同樣備受考驗。為了配合政府的防疫措施，企業應審慎考量運用前瞻科技與稅務科技解決方案，提供員工遠距辦公環境，資料文件電子化與線上簽核等相關作業，降低疫情對於企業營業的影響與衝擊。

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KPMG安侯建業聯合會計師事務所會計師黃素貞表示，受到流感或肺炎大影響，員工無法在原來的辦公場所工作，或者必須居家隔離，企業應規劃遠距工作的硬體設備，建置協同合作的平台，例如問見共享、即時訊息溝通、視訊會議以及進度追蹤的空能，維持營運正常。

企業內部稅務人員可能會面臨有些稅務資料仍是書面化，像是統一發票、收據及國外的單據等，企業才快稅務人員若不受辦公地區限制處理日常作業，就需要考量書面轉為電子化，需考量將所有書面資料轉為電子化，數位化作業流程取代人工作業，如此，企業才能以更有效率的方式準備或完成納稅申報與其他合規遵循相關事項。