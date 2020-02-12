武漢肺炎正名COVID-19...專家看傻眼「應叫SARS2！」　親解釋原因

▲新型冠狀病毒（2019-nCoV）所引發的肺炎正名為「COVID-19」。（圖／路透社）

記者曾羿翔／綜合報導



世界衛生組織(WHO)譚德塞11日宣布，新型冠狀病毒（2019-nCoV）所引發的肺炎正名為「COVID-19」，不過卻有專家對此感到不滿意，認為應該正名為「SARS2019」或是「SARS2」，才不會讓民眾產生混淆。中央流行疫情指揮中心指出，為了讓民眾能夠方便理解，經過討論仍決定中文簡稱為「武漢肺炎」。

菲律賓傳染病學專家薩爾瓦納（Edsel Maurice Salvana）11日在自己的臉書PO文表示，為了準確起見，疾病名字為COVID-19，但病毒本身被稱為SARS-CoV-2，是很奇怪的事。

綜合媒體報導，薩爾瓦納解釋，他對COVID-19名稱不是很滿意，原因是因為不夠具體，因為幾乎所有的冠狀病毒，包括引起一般感冒的冠狀病毒都可能引發該名所代表的冠狀病毒疾病（Corona Virus Disease）。

薩爾瓦納還說，另外在2019年出現的冠狀病毒不只這一種，所以疾病名稱應叫「SARS 2」或「SARS2019」，才不致於讓民眾對於病名與病毒名產生混淆，像國際病毒分類委員（ICTV）將其命名為SARS-CoV-2是比較科學的。

▲WHO秘書長譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）

WHO所宣布的「COVID-19」，由CO代表的是冠狀（corona）、VI代表病毒（virus）以及D所代表的疾病（disease）組成，19則代表在2019年出現。不過為了突顯出與SARS的關聯，ICTV則將病毒命名為SARS-CoV-2。對此，中央流行疫情指揮中心指出，為了讓民眾能夠方便理解，經過討論仍決定中文簡稱為「武漢肺炎」。

中科院武漢病毒所石正麗團隊日前發表的文章《一種新型冠狀病毒的發現及其可能的蝙蝠起源》指出，新型冠狀病毒使用與SARS冠狀病毒相同的細胞進入受體（ACE2），還發現新型冠狀病毒與一種蝙蝠的冠狀病毒序列一致性高達96%。