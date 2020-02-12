2019是精彩的一年！玉山金獲利連8年創新高　今年續深耕3大方向

▲2019全年稅後獲利200.99億元，年成長17.8%，連續8年獲利創新高。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

玉山金控今（12）日召開線上法人說明會，2019全年稅後獲利200.99億元，較前一年成長17.8%，連續8年獲利創新高。玉山金總經理黃男州表示，「2019年對玉山是相當精彩的一年」，展望2020年將以科技、跨境為主軸，延續去年亮麗的表現。

玉山金控總經理黃男州表示，「2019年對玉山是相當精彩的一年」，金控獲利首度突破200億元，每股稅後盈餘（EPS）1.73元、股東權益報酬率（ROE）12.07%、資產報酬率（ROA）0.84%皆創下金控成立以來最高。

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黃男州指出，2019年海外分子行獲利占整體玉山銀行稅後獲利21%。存、放款穩健成長，最新公布的2019年11月份市場統計，玉山總存款增量為全國前3名，其中外幣存款成長20.1%，增量居第1名，表現出經營跨境及數位客群的成效。

另在手續費收入也有亮點，淨手續費收入187.5億元，年成長14.6%，一舉創歷年新高。2019年玉山信用卡展現高成長，流通卡、有效卡及簽帳金額等3大指標淨增量皆為市場第1名，有效卡數突破400萬卡，簽帳金額成長26.6%，貢獻信用卡手收成長33.4%。黃男州說，玉山持續運用科技創新，將信用卡結合多元生活場景，打造支付生態圈。

財富管理儘管在2019年面對許多挑戰，不過手續費收入成長4.8%，玉山串連台灣、香港及新加坡三地財富管理平台，提供顧客更多元的理財方案。

展望2020年，黃男州表示，今年在數位運用上有更多機會，隨著3家純網銀預計今年開業、新式身分證10月發放、電支電票法規整合等，台灣數位環境越來越成熟，對金融應用來說，是一個很好的契機，因此將延續科技、跨境共2大主軸，首先在科技方面，將持續投入人工智慧與創新研發，並規劃全面數位轉型，聚焦在金融科技上的發展。

再者是跨境，玉山的海外發展採保守穩健經營，因此短期海外據點並不會增加，反而期許從單一據點變成亞太金融平台。因應台商的亞洲布局，透過海外9國28個營運據點之間的跨境整合，建置海外專業團隊，提供顧客更全面的跨境金融服務。

此外，玉山也積極強化三道防線制度，黃男州指出，在風險管理、洗錢防制與法令遵循方面，因應不同業務風險屬性採取適當的控管機制，同時也做好武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）的防疫措施，也是現階段最為重要的事情。